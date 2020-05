​Naukowcy z USA i Japonii donoszą, że koty mogą łatwo zarazić się wirusem SARS-CoV-2 od człowieka. Co więcej, są w stanie przekazać go innym zwierzętom.

Wyniki badań opublikowane w "New England Journal of Medicine" wskazują na niepokojące obserwacje. Naukowcy z Uniwersytetu w Wisconsin pod kierownictwem prof. Yoshihiro Kawaoki odkryli, że koty mogą przekazywać sobie SARS-CoV-2, nawet gdy są izolowane od ludzi.

Każdy z przebadanych kotów wydalał koronawirusa z dróg oddechowych przez sześć dni. Wirus nie był śmiertelny dla żadnego ze zwierząt. U żadnego z kotów nie odnotowano symptomów choroby - ani takich, jakie występują u ludzi, ani żadnych innych.



- To było dla nas ważne odkrycie - koty nie miały żadnych objawów choroby. To oznacza, że podobnie jak dzieci, mogą przechodzić chorobę bezobjawowo - powiedział prof. Kawaoka.



Wyniki badań sugerują, że koty mogą być zdolne do zarażania się wirusem, gdy są narażone na kontakt z chorymi ludźmi lub innymi kotami zainfekowanymi SARS-CoV-2. Jest to zgodne z wcześniejszymi obserwacjami. Chińscy uczeni zaobserwowali także, że fretki także mogą chorować na COVID-19.



- Jest to coś, o czym ludzie powinni pamiętać. Jeżeli są na kwarantannie i martwią się o zarażenie koronawirusem swoich najbliższych z rodziny, powinni martwić się również o przekazanie go zwierzętom domowym - powiedział prof. Peter Halfman z Uniwersytetu w Wisconsin, jeden z autorów badań.



Obaj uczeni zalecają, aby osoby z objawami COVID-19 unikały kontaktu z kotami. Doradzają również właścicielom kotów, aby trzymali swoje zwierzęta w domu, ograniczając kontakt z innymi osobnikami.



Warto pamiętać, że to chorzy ludzie pozostają największym zagrożeniem dla innych ludzi. Nie ma żadnych dowodów na to, że koty mogą przenosić SARS-CoV-2 na ludzi.