Naukowcy apelują: Nie korzystajcie z takich szczepionek przeciwko koronawirusowi

Naukowcy ostrzegają ludzi, by przestali wstrzykiwać sobie domowe szczepionki przeciwko COVID-19. Nawet jeżeli ich receptury pochodzą od cenionych naukowców, jest wiele rzeczy, które mogą pójść nie tak.

Zdjęcie Szczepionki DYI przeciwko COVID-19 mogą być niebezpieczne /123RF/PICSEL

Może wydawać się to oczywiste, ale wiele osób nadal nie rozumie, że szczepionki przeciwko COVID-19 domowej roboty są w najlepszym przypadku nieskuteczne. W niektórych przypadkach mogą być niebezpieczne. Tak wynika z najnowszego opracowania opublikowanego w "Science".



- Wszyscy popieramy fakt, że ludzie chcą się zaszczepić przeciwko SARS-CoV-2. Ale muszą też zrozumieć, że każdy domowy środek wstrzykiwany do organizmu niekoniecznie pomoże. W niektórych przypadkach może nawet dojść do zgonu - powiedział prof. Jacob S. Sherkow z Uniwersytetu w Illinois.



Wielu naukowców, którzy promują szczepionki typu DYI, działa w oparciu o błędne założenie, że eksperymenty na sobie nie będą podlegały ocenie komisji etycznej. To błąd.



- Ludzie powinni mieć świadomość, że nie mogą przeprowadzać żadnych eksperymentów biologicznych bez zgody, nawet, jeżeli eksperymentują na sobie - wyjaśnił prof. Sherkow.



Tworzenie szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 domowej roboty (typu DYI) nie tylko zagraża zdrowiu publicznemu, ale także podważa zaufanie do skutecznych, certyfikowanych szczepionek.