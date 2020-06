Namierzono białka, które pomogą przewidzieć przebieg COVID-19

​Naukowcy zidentyfikowali 27 biomarkerów białkowych, które można wykorzystać do przewidywania, czy u danego pacjenta z COVID-19 wystąpi poważny przebieg choroby.

Zdjęcie Naukowcy już wiedzą, jak rozpoznać, kto będzie miał ciężką postać COVID-19? /123RF/PICSEL

Osoby zarażone SARS-CoV-2 reagują w różny sposób. Niektórzy pacjenci COVID-19 przechodzą bezobjawowo, inne trafiają do szpitala, a jeszcze inne umierają z powodu powikłań. Uczeni z Francis Crick Institute odkryli 27 potencjalnych biomarkerów, które są obecne na różnych poziomach u pacjentów z COVID-19 - w zależności od nasilenia objawów choroby. Mogą one pomóc lekarzom w przewidywaniu przebiegu choroby i stanowić cele dla nowych leków.



Naukowcy namierzyli biomarkery za pomocą metody zwanej spektrometrią mas, która pozwoliła przetestować obecność i ilość różnych białek w osoczu krwi. Platforma została opracowana w Francis Crick Institute i została zastosowana do analizy surowicy 31 pacjentów z COVID-19 w berlińskim szpitalu Charite. Wyniki zostały zweryfikowane na podstawie badań 17 innych pacjentów z COVID-19 i 15 zdrowych osób.



Dzięki odkryciu, możliwe ma być opracowanie rutynowych testów w celu sprawdzenia poziomów jednego lub niektórych z tych białek u pacjentów z COVID-19. Wyniki mogą być wykorzystane do wsparcia lekarzy w podjęciu decyzji o wyborze terapii.



- Test, który pomoże lekarzom przewidzieć, czy pacjent z COVID-19 będzie w stanie krytycznym, czy nie, może być nieoceniony. Pomoże podjąć decyzję o tym, jak najlepiej zarządzać chorobą u każdego z pacjentów, a także identyfikować osoby najbardziej narażone. Mamy nadzieję, że zidentyfikowane biomarkery doprowadzą do opracowania prostych testów - powiedział Christoph Messner, jeden z głównych autorów badań.



Trzy kluczowe białka zidentyfikowane przez zespół były powiązane z interleukiną IL-6, białkiem wywołującym stan zapalny, znanym markerem ciężkich objawów choroby. Naukowcy sugerują, że możliwe jest złagodzenie niektórych z tych objawów za pomocą leków ukierunkowanych na te białka.



- Chociaż nasza platforma technologiczna nie została opracowana specjalnie na potrzeby COVID-19, okazała się bardzo przydatna, aby uzyskać nowatorskie spojrzenie na tę chorobę. Mamy nadzieję, że pomoże w opracowaniu prognostycznych testów analitycznych dla szerokiego zakresu warunków w najbliższej przyszłości - powiedział Vadim Demiczew, inny członek zespołu naukowego.