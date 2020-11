Najlepszy materiał do robienia maseczek ochronnych

Naukowcy wiedzą, co jest doskonałym materiałów do produkcji maseczek ochronnych. Jak się miało okazać podczas badań, jest to jedwab. Dlaczego właśnie on?

Na początku pandemii COVID-19 wielu lekarzy zakładało maskę N95, a na nią jednorazową maskę chirurgiczną, aby przedłużyć użyteczność tej pierwszej. Lekarze powinni zmieniać maskę N95 po każdorazowym kontakcie z pacjentem dotkniętym COVID-19, ale z powodu ich powszechnego niedoboru (zwłaszcza podczas pierwszej fali pandemii) nie było to możliwe.

Patrick Guerra z Uniwersytetu w Cincinnati badał złożoną architekturę jedwabnych kokonów pochodzących od ciem i zastanawiał się, czy jedwabna maka może lepiej chronić przed SARS-CoV-2 niż maska N95. Hipoteza ta opiera się na jednym prostym założeniu - kokony, a więc pochodzący z nich jedwab, są naturalnie wodoodporne.



Naukowcy z Uniwersytetu w Cincinnati przetestowali różne rodzaje tkanin, takich jak bawełna, polipropylen i jedwab. Okazało się, że to właśnie jedwab najlepiej odpycha wodę i chroni przed COVID-19. Wyniki badań zostały opublikowane w "Plos One".



Jedwab jest tak dobrym materiałem na maseczki ochronne, gdyż jest hydrofobowy, ale jednocześnie łatwo się przez niego oddycha. Zachowuje obie te właściwości nawet po wielokrotnych praniach.



Pojawiły się również sugestie, że jedwab jest materiałem antybakteryjnym (wynikającą z diety jedwabników opartą o miedzi), ale wymaga to dalszego zbadania.



Jedwab od dawna jest uznawany za materiał przydatny medycznie. Nie powoduje reakcji alergicznych i z czasem ulega biodegradacji. Od wieków stosuje się go do produkcji nici chirurgicznych. Ostatnio naukowcy wykazali, że jedwab jest idealnym materiałem do odbudowy tkanek.