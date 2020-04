Młode i zdrowie osoby umierają na koronawirusa. Dlaczego?

​Dlaczego młode i wydawać by się mogło, że zdrowe osoby umierają z powodu COVID-19? Mogą za to odpowiadać predyspozycje genetyczne.

Mimo iż COVID-19, czyli choroba wywoływana przez SARS-CoV-2, jest szczególnie niebezpieczna dla osób starszych i z obniżoną odpornością, dotyka także młodych ludzi. Naukowcy sugerują, że mogą za to odpowiadać predyspozycje genetyczne.

Chińscy naukowcy wykazali, że to, jak będzie przebiegała choroba wywołana przez koronawirusa zależy od budowy receptorów ACE2, które są kluczowe podczas infekcji. Geny, które wspierają odpowiedź immunologiczną organizmu różnią się u poszczególnych osób - to dlatego niektórzy są lepiej chronieni od innych.



Na razie nie wiadomo, które geny mogą zwiększać lub zmniejszać podatność na infekcję COVID-19, ale biorąc pod uwagę tempo pandemii, naukowcy będą ws tanie zidentyfikować odpowiednich kandydatów w ciągu kilku miesięcy. W prace zaangażowany jest dr Andrea Ganna, genetyk z Instytutu Medycyny Molekularnej Uniwersytetu w Helsinkach (FIMM).



Ganna i dyrektor FIMM Mark Daly kierują międzynarodowym zespołem badawczym mającym na celu zebranie danych genetycznych od pacjentów z COVID-19. Program ten został nazwany COVID-19 Host Genetics Initiative. Kilka biobanków, w tym FinnGen w Finlandii i 50 000 uczestników biobanku w Icahn School of Medicine w Nowym Jorku "wyraziło zainteresowanie" przekazaniem materiałów do badań. W tym projekcie ma wziąć udział także 11 włoskich szpitali.



- Moim zdaniem różnice genetyczne gospodarza są kluczowym czynnikiem dla podatności na ciężkie ostre zapalenie płuc powodowane przez SARS-CoV-2 - powiedział Jean-Laurent Casanova z Uniwersytetu Rockefellera.



W kolejnych miesiącach naukowcy chcą ustalić, dlaczego COVID-19 u niektórych ludzi wywołuje tylko przemijający kaszel, a u innych zapalenie płuc zagrażające życiu.