​Fizykom udało się stworzyć maski N95 za pomocą maszyny do produkcji waty cukrowej. Brzmi nietypowo, ale to może być przełom w walce z pandemią COVID-19.

Zdjęcie Maszyna do produkcji waty cukrowej może być przydatna do produkcji filtrów do masek N95 /123RF/PICSEL

Naukowcy odkryli sposób produkcji masek oddechowych podobnych do masek N95 przy użyciu maszyny do produkcji waty cukrowej. Jest to metoda tańsza i szybsza od konwencjonalnych technik produkcji. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie "Proceedings of the Royal Society A".

Pandemia COVID-19 wcale nie zwalnia, a naukowcy wielokrotnie popierali noszenie masek jako sposób na ograniczenie transmisji SARS-CoV-2. Niestety, maski materiałowe nie są doskonałe - znacznie lepiej sprawdzają się maski N95 - z filtrami naładowanymi elektrycznie. Są one jednak drogie i trudne do produkcji.



Mahesh Bandi, fizyk z OIST Graduate University w Onna na Okinawie, odkrył, jak stworzyć filtr tak efektywny, jak te używane w respiratorach N95, ale bez kosztownego procesu produkcji. Nowo opracowana technika wymaga podgrzewania zwykłych tworzyw sztucznych (np. butelek plastikowych czy jednorazowych siatek na zakupy), a następnie umieszczania ich w maszynie do produkcji waty cukrowej. Ta przetwarza tworzywo sztuczne w materiał zbliżony w strukturze do waty cukrowej, który podczas procesu przędzenia jest naładowywany elektrycznie.



Tak uzyskany materiał jest cięty na małe kwadratowe kawałki, a następnie umieszcza się je w pobliżu wylotu zwykłego jonizatora powietrza, w celu zwiększenia ich ładunku elektrostatycznego.



Nowe filtry przypominające watę cukrową zostały przetestowane wewnątrz masek chirurgicznych, gdzie okazały się niezwykle skuteczne, choć mało praktyczne. Wtedy Bandi wpadł na pomysł stworzenia własnej maski wykonanej w technice druku 3D. Filtry stworzone w maszynie do produkcji waty cukrowej można łatwo wkładać i wyjmować.



Opracowanie nowej metody produkcji masek oddechowych może być kluczowe dla spowolnienia rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. Niestety, nie ma jeszcze planów do wykorzystania maszyn do produkcji waty cukrowej do wytwarzania filtrów do masek ochronnych.