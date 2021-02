​Najnowsze odkrycia sugerują, że utrata włosów może być powszechną długoterminową konsekwencją zdrowotną u osób, które przeszły ciężką postać COVID-19 i wymagały hospitalizacji.

Reklama

Zdjęcie Utrata włosów może być konsekwencją po przebytym COVID-19 /123RF/PICSEL

Wcześniejsze badania wykazały, że 1 na 10 osób może mieć trwałe konsekwencje zdrowotne do trzech miesięcy po tym, jak minie infekcja SARS-CoV-2. Osoby, które przebyły długą drogę zakażenia COVID, często zgłaszają objawy zmęczenia, utraty smaku i węchu, nudności, biegunki oraz bóle brzucha, stawów i mięśni. Wyniki badań opublikowane w "The Lancet" sugerują, że to kobiety mogą być bardziej narażone na długotrwałe konsekwencje zdrowotne po COVID-19.

Reklama

Nowe badania potwierdzają, że niektóre z powszechnie zgłaszanych objawów tzw. długiego COVID - jak zmęczenie i bóle stawów - można uznać za pierwotne długoterminowe konsekwencje zdrowotne wirusa, ponieważ ich wyniki wykazały, że były one nadal zgłaszane sześć miesięcy po tym, jak pacjenci hospitalizowani z COVID-19 wyzdrowieli. Ponadto, ujawniono dodatkowy problem zdrowotny: utratę włosów.



W badaniu wzięło udział 1655 pacjentów, którzy zostali wypisani ze Szpitala Jin Yin-tan w Wuhan w Chinach między 7 stycznia 2020 a 29 maja 2020 r., po leczeniu z powodu COVID-19. Sześć miesięcy później pacjentom pobrano krew do badań, a także poddano testowi standardowych ćwiczeń fizycznych, który składał się z sześciominutowego spaceru, oraz kwestionariusza, aby ocenić, czy mieli jakiekolwiek długoterminowe objawy po doświadczeniu COVID-19.



Wyniki wskazały, że 63 proc. pacjentów zgłosiło zmęczenie lub osłabienie mięśni, 27 proc. miało trudności ze snem, a 22 proc. poinformowało o utracie włosów w ciągu ostatnich sześciu miesięcy od COVID-19.



"W 6 miesięcy po ostrej infekcji, osoby, które przeżyły COVID-19, miały głównie problemy ze zmęczeniem lub osłabieniem mięśni, trudnościami ze snem oraz niepokojem lub depresją. Wypadanie włosów było jednak jednym z najczęściej zgłaszanych objawów po upływie sześciu miesięcy" - czytamy w raporcie.



Warto zauważyć, że wypadanie włosów nie jest rzadkością podczas infekcji i może występować przez krótki okres czasu po powrocie do zdrowia po zwykłym przeziębieniu.