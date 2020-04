Lek na zgagę nadaje się do walki z COVID-19?

​Do listy potencjalnych sposobów walki z COVID-19 dodano lek na zgagę. Szpitale w Nowym Jorku rozpoczęły nowe badania, aby sprawdzić, w jaki sposób famotydyna, aktywny składnik leku Pepcid, może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia osób zarażonych SARS-CoV-2.

Zdjęcie Nowy sposób walki z COVID-19 /123RF/PICSEL

Firma Northwell Health, która zaopatruje 23 szpitale w Nowym Jorku, dostarczyła lek 187 ochotnikom biorącym udział w pierwszej części badania klinicznego. Liczba uczestników może wzrosnąć do 1200, jeżeli wstępne testy dadzą pozytywne efekty.

- Istnieje wiele przykładów w historii medycyny, gdzie lek, który został zaprojektowany do jednego celu okazuje się mieć pozytywny wpływ na inną chorobę - powiedział dr Kevin Tracey, prezes Feinstein Institutes for Medical Research.



Lekarze zwrócili się po famotydynę po doniesieniach z Chin. Tamtejsi pacjenci przyjmowali lek na zgagę, co poprawiło ich stan zdrowia. Według Michaela Callahana, specjalisty ds. chorób zakaźnych w Massachusetts General Hospital, niektóre osoby o z krajów o niskich dochodach miały wyższe wskaźniki przeżywalności w porównaniu do osób z zamożniejszych krajów. Wszystko to z powodu leku na zgagę.



Model komputerowy Alchem Laboratories z Florydy uplasował famotydynę jako jedną z najlepszych opcji wśród istniejących leków, które mogą być przydatne w walce z COVID-19. Preparat ten głównie powstrzymuje replikację wirusa.



Zdjęcie Na zdj. lekarz w Wuhanie / Barcroft Media via Getty Images / Getty Images

Ciekawe jest jednak to, że lek na zgagę może nie być tak samo skuteczny dla wszystkich. Pacjenci z Chin otrzymywali wysokie dawki, prawie 9 razy wyższe niż w przypadku leczenia zgagi.



Warto pamiętać, że lekarze nie zalecają zażywania famotydyny na własną rękę, jako metody leczenia COVID-19. Trwające obecnie badania kliniczne mają na celu zrozumienie, w jaki sposób lek bezpośrednio pomaga w zwalczaniu koronawirusa i wychwycenie potencjalnych skutków ubocznych.



Wstępne wyniki badań klinicznych mają się ukazać w ciągu najbliższych kilku tygodni.