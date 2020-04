Lek na koronawirusa - specjalne nanoprzeciwciała do walki z wirusem

​Naukowcy z Protein Production UK, laboratorium kierowanego przez Instytut Rosalind Franklin, wyizolował nanoprzeciwciała. To rodzaj przeciwciał wiążących się z białkiem wirusa SARS-CoV-2.

Zdjęcie Przeciwciała atakujące wirusa /123RF/PICSEL

Uczeni udostępnili opracowane nanoprzeciwciała badawczom z Uniwersytetu Oksfordzkiego, a wkrótce także kolejnym grupom. Ma to pomóc w walce z pandemią COVID-19.

Nanoprzeciwciała to przeciwciała znajdujące się w wielbłądach, które są znacznie mniejsze od ludzkich przeciwciał. Ich wysoka stabilność, małe rozmiary i specyficzność sprawiają, że są idealne do oczyszczania i stabilizacji struktur białkowych przed obrazowaniem. Uczeni z Instytutu Rosalind Franklin opracował nanoprzeciwciała celujące w białko, które znajduje się na powierzchni wirionów SARS-CoV-2, które podczas infekcji wiąże się z ludzkimi komórkami. Jest ono głównym celem badań nad COVID-19, ponieważ odgrywa kluczową rolę w infekcji.



Nanoprzeciwciała mogą stabilizować białka kolczaste koronawirusa, dzięki którym przyczepia się on do ludzkich komórek, umożliwiając lepsze obrazowanie w skali atomowej. Nanoprzeciwciała umożliwiają również stabilizację domeny wiążącej receptor (RBD), która odpowiada za połączenie z ludzką komórką. To może pomóc w pracach nad nowymi lekami.



Naukowcy badają również, czy opracowane nanoprzeciwciała mogłyby zostać wykorzystane do stworzenia wysoce specyficznych blokerów, przyczyniających się do leczenia COVID-19.



- Pojedyncze białko często ma wiele miejsc docelowych (epitopów) dla ludzkiego systemu odpornościowego, aby produkować przeciwciała, z którymi można się związać. Kiedy przeciwciała wiążą się z pewnymi epitopami, "neutralizują" wirusa, co zapobiega dalszemu zakażeniu. Narzędzia, które udostępnimy będą pomocne dla naukowców pracujących nad wirusem SARS-CoV-2 - powiedział prof. James Naismith, dyrektor Instytutu Rosalind Franklin.



Identyfikacja, które z nanoprzeciwciał mają działanie wiążące, a które neutralizujące, to kolejny krok w stronę opracowania skutecznych leków na COVID-19.