Krewni SARS-CoV-2 znalezieni poza Chinami

​W laboratoriach w Japonii i Kambodży znaleziono koronawirusy ściśle związane z SARS-CoV-2. To pierwsze wirusy spokrewnione SARS-CoV-2 wykryte poza Chinami. Co najciekawsze, znalezisko pochodzi z 2010 roku.

Zdjęcie U nietoperzy w Kambodży i Japonii znaleziono wirusy spokrewnione z SARS-CoV-2 /123RF/PICSEL

W "Nature" opublikowano zaskakujący artykuł opisujący koronawirusy spokrewnione z SARS-CoV-2 odkryte poza Chinami. Co ciekawe, nie były to wirusy występujące wśród w przyrodzie na wolności, a patogeny przechowywane w azjatyckich laboratoriach. Mowa o placówkach z Kambodży i Japonii.

Reklama

Wirusy te są pierwszymi znanymi krewnymi SARS-CoV-2 wystepującymi poza Chinami. Mogą być cenną wskazówką do namierzenia zwierzęcego źródła pandemii COVID-19. Obecnie panuje przekonanie, że SARS-CoV-2 pochodzi z podkowcowatych - rodziny nietoperzy zamieszkujących Stary Świat, Australię i Nową Gwineę. Tajemnicą pozostaje, czy wirus przedostał się bezpośrednio z nietoperza na człowieka, czy też w transmisji brał udział jeszcze jakiż żywiciel pośredni.



Wirus z Kambodży został znaleziony w 2010 r. w ciałach dwóch nietoperzy z gatunku Rhinolophus shameli, które zostały schwytane na północy kraju - przechowywano je w specjalnej zamrażalce aż do teraz. Genom wirusa nie został w pełni zsekwencjonowany, co oznacza, że nie można go połączyć z SARS-CoV-2. Niektórzy uczeni twierdzą, że wirus z Kambodży może być bezpośrednim przodkiem patogenu wywołującego COVID-19. Aby tak się stało, musiałby dzielić z nim 97 proc. materiału genetycznego.



Z kolei drugi wirus został nazwany Rc-o319 i znaleziono go w ciałach japońskich nietoperzy z gatunku Rhinolophus cornutus w 2013 r. Wirus ten dzieli 81 proc. genomu z SARS-CoV-2, co oznacza, że nie jest jego bezpośrednim krewnym. Badając Rc-o319 nie uda nam się poznać źródeł pandemii COVID-19.



Bez względu na to, co znajdzie zespół uczonych z Kambodży, oba odkrycia są ekscytujące, gdyż potwierdzają, że wirusy ściśle związane z SARS-CoV-2 są stosunkowo powszechne u nietoperzy podkowcowatych, także tych występujących poza Chinami.