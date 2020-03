Koronwirus a cukrzyca - czego powinny obawiać się osoby z cukrzycą?

W obliczu zagrożenia związanego z epidemią COVID-19 w przestrzeni społecznej pojawia się wiele sprzecznych informacji, także tych związanych z sytuacją pacjentówz cukrzycą. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne opublikowało zalecenia w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Zdjęcie COVID-19 jest niebezpieczniejsza dla cukrzyków /123RF/PICSEL

Podatność na zakażenie koronawirusem nie zależy od samego faktu posiadania cukrzycy typu 1 czy typu 2, ale w tej grupie chorych występują gorsze rezultaty leczenia. W Chinach, gdzie dotychczas odnotowano najwięcej przypadków zakażenia, stwierdzono u tych osób wyższe ryzyko rozwoju ciężkich powikłań i zgonu niż u osób bez cukrzycy. Należy pamiętać, że wpływ na to mają powikłania oraz sposoby kontroli choroby.



Jeżeli cukrzyca jest dobrze kontrolowana, to rozwój ciężkiej postaci zakażenia koronawirusem jest podobny do tego, które obserwujemy w populacji ogólnej. Natomiast osoby chore na cukrzycę z powikłaniami posiadają prawdopodobnie wyższe ryzyko osiągnięcia gorszych rezultatów leczenia COVID-19 niż pacjenci z cukrzycą bez powikłań.



Eksperci zalecają osobom chorym przewlekle, aby przygotowali się na wypadek konieczności poddania się 14-dniowej kwarantannie w domu lub choroby. Pierwszym krokiem powinno być zebranie odpowiednich dokumentów i rzeczy, takich jak:





Numery telefonów do lekarzy i zespołu terapeutycznego, apteki oraz ubezpieczyciela.

Stosowanej listy leków i ich dawki (w tym witamin i suplementów).

Zestaw produktów zawierających cukry proste (słodzone napoje gazowane, miód, dżem, galaretki lub landrynki) na wypadek hipoglikemiii, dużego osłabienia spowodowanego chorobą, które utrudnia normalne przyjmowanie pokarmów.

Zapas insuliny na tydzień na wypadek choroby lub niemożności wykupienia kolejnej recepty.

Dodatkowe środki, jak płyn dezynfekujący na bazie alkoholu i mydło do odkażania/mycia rąk.

Glukagon i testy paskowe do badania stężenia ciał ketonowych w moczu, jeżeli pacjent leczony jest insuliną.

Reklama



W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje, które mogły wzbudzić wątpliwości pacjentów co do stosowania leków z grupy ACE - inhibitorów i sartanów. Według oficjalnego stanowiska Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i opinii ekspertów, aktualne informacje nie dostarczają podstaw do modyfikacji terapii i rezygnacji z leczenia inhibitorem konwertazy lub sartanem.

Zalecenie Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, przygotowane w oparciu o zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia znajdują się na stronie: https://cukrzyca.info.pl/aktualnosci/nowy_koronawirus_sars_cov_2_covid_19_a_cukrzyca.