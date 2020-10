Koronawirus utrzymuje się na skórze pięć razy dłużej niż wirus grypy

​SARS-CoV-2 utrzymuje się na skórze pięć razy dłużej niż wirus grypy - jak wynika z badań japońskich naukowców.

Zdjęcie SARS-CoV-2 utrzymuje się dłużej na skórze niż wirus grypy /123RF/PICSEL

W "Clinical Infectious Diseases" opublikowano wyniki japońskich badaczy, z których wynika, że wirus SARS-CoV-2 może utrzymywać się na ludzkiej skórze nawet przez 9 godzin. To oznacza potrzebę częstego mycia rąk w celu zahamowania pandemii COVID-19.

Odkrycia dotyczące SARS-CoV-2 są zaskakujące, zwłaszcza, że wirus grypy - z którym często porównuje się nowego koronawirusa - utrzymuje się na ludzkiej skórze ok. 1,8 godziny.



"SARS-CoV-2 może przeżyć na ludzkiej skórze przez 9 godzin, a to znacznie więcej niż w przypadku IAV (wirusem grypy typu A), zwiększając ryzyko infekcji i przyspieszając tempo pandemii" - czytamy w artykule.



Naukowcy zbadali skórę pobraną z próbek po autopsji, ok. jeden dzień po śmierci.



Zarówno SARS-CoV-2, jak i wirus grypy są inaktywowane w ciągu 15 sekund od zastosowania etanolu, który jest obecny w środkach do higieny rąk.



"Dłuższa żywotność SARS-CoV-2 na skórze zwiększa ryzyko infekcji przez kontakt, ale higiena rąk znacznie je zmniejsza" - sugerują naukowcy.



Najskuteczniejsze w walce z SARS-CoV-2 są żele do dezynfekcji rąk oparte na 80-procentowym alkoholu. Konieczne są jednak dalsze badania, uwzględniające takie czynniki jak wilgotność i temperaturę powietrza na żywotność koronawirusa.