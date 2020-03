Koronawirus - tak wygląda SARS-CoV-2

​Tak wygląda SARS-CoV-2 atakujący nasze komórki. Zdjęcie zostało wykonane przez naukowców z National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).

Zdjęcie SARS-CoV-2 (żółte punkty). Fot. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) /materiały prasowe

Na załączonych zdjęciach widać setki cząsteczek wirusa SARS-CoV-2 (malutkich kolorowych "kropek") na powierzchni ludzkich komórek, które wchodzą w stan apoptozy (śmierci komórkowej). Tkanka została pobrana od pacjenta z USA.

Na zdjęciach widać, jak niewielkie są cząsteczki koronawirusa w porównaniu z ludzkimi tkankami. Pojedynczy koronawirus ma średnicę 120-160 nm. Jest za mały, aby można było go zobaczyć pod mikroskopem świetlnym, więc da się go obserwować tylko pod mikroskopem elektronowym.



Mimo niewielkich rozmiarów, koronawirusy takie jak SARS-CoV-2, mogą wywołać poważne spustoszenie w organizmie. Aby zainfekować komórkę, używają swoich "kolców" białkowych do przyczepienia się do błony komórkowej gospodarza - jak rzep do psiego ogona. Po połączeniu, wirus wprowadza do komórki gospodarza swój materiał genetyczny i replikuje się bez końca. Ostatecznie, prowadzi to do śmierci komórek gospodarza.

Zdjęcie Większe zdjęcie - SARS-CoV-2 (żółte punkty) fot. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) / materiały prasowe