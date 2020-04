Koronawirus szczególnie niebezpieczny dla osób z chorobą Parkinsona

​Pandemia COVID-19 może być szczególnie niebezpieczna dla osób cierpiących z powodu choroby Parkinsona. Zwiększony stres psychologiczny może pogarszać objawy ruchowe i zmniejszać skuteczność leków dopaminergicznych.

Zdjęcie Koronawirus jest niebezpieczny dla osób cierpiących na parkinsona /123RF/PICSEL

Zespół naukowców z Centru, Medycznego Uniwersytetu Radbound pod kierownictwem Ricka Helmicha i Bastiaana Bloema opublikował w "Journal of Parkinson's Disease" badania dotyczące tego, jak COVID-19 przechodzą osoby z parkinsonem.

Odporność psychiczna jest kluczowa u osób cierpiących z powodu chorób neurodegeneracyjnych. W Polsce na parkinsona choruje co najmniej 100 000 osób. Autorzy badań sugerują, że zachorowanie na COVID-19 może znacząco pogarszać odporność psychiczną pacjentów cierpiących z powodu parkinsona. Pandemia SARS-CoV-2 potęguje stres i depresję, a także pogłębia izolację społeczną.



Inną ukrytą konsekwencją pandemii jest ograniczenie aktywności fizycznej. Wcześniejsze badania wskazują, że aktywność fizyczna może zmniejszać progresję objawów choroby Parkinsona. Rezygnacja z ćwiczeń aerobowych może prowadzić do pogorszenia objawów ruchowych i przyczyniać się do stresu psychicznego.



Zdjęcie . / 123RF/PICSEL

- Miejmy nadzieję, że konsekwencją obecnego kryzysu będzie pojawienie się internetowych inicjatyw w zakresie ćwiczeń fizycznych. Mogą one być sprawą życia i śmierci dla pacjentów chorych na parkinsona - powiedział Rich Helmich.



Choroba Parkinsona to schorzenie neurodegeneracyjne, które dotyczy 1 proc. populacji osób od 40. do 60. roku życia, ale zdarza się również u młodszych.