Koronawirus - ​Polski respirator za 200 zł

Wykorzystując technologię druku 3D polscy naukowcy stworzyli respirator VentilAid. Nie ma jeszcze niezbędnych atestów, ale koszt jego wyprodukowania to ok. 200 zł. Może całkowicie odmienić sposób walki z koronawirusem.

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19, czyli chorobę objawiającą się ostrym zapaleniem płuc, to wyzwanie dla całej służby zdrowia. Obecnie nie mamy ani szczepionki, ani specjalistycznych leków na COVID-19. U wielu pacjentów dochodzi do niewydolności oddechowej i muszą oni korzystać z pomocy respiratorów. Tych niestety w naszym kraju zaczyna brakować. Stąd różne inicjatywy mające na celu wykorzystanie technologii druku 3D do produkcji nowych urządzeń wspomagających oddychanie.

Właśnie taki cel przyświecał firmie Urbicum, która opracowała projekt respiratora VentilAid. Jest on o tyle niezwykły, że można go złożyć z łatwo dostępnych elementów powstałych z drukarki 3D. Prototyp został stworzony przez Mateusza Janowskiego i jest w pełni funkcjonalny, ale to dopiero początek długiej drogi, bo respirator VentilAid nie ma medycznych atestów. To oznacza, że nie można go stosować w szpitalach.



- Opracowanie konceptu VentilAid zajęło Mateuszowi Janowskiemu zaledwie dwa dni. VentulAid nie ma najpoważniejszej wady podobnych urządzeń, czyli konieczności stosowania skomplikowanych elementów. Łączny koszt komponentów naszego respiratora to ok. 200 zł - powiedział Szymon Chrupczalski z Urbicum.



Warto jednak nadmienić, że urządzenie VentilAid nie ma pełnego zakresu funkcjonalności, jakimi dysponują klasyczne respiratory. Urządzenie to ma wspomagać pracę lekarzy, a przez niski koszt produkcji może być łatwo dostępne. Pojedynczy respirator medyczny to wydatek rzędu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych.



Opracowanie respiratora, który można zbudować z powszechnie dostępnych komponentów które kosztują ok. 200 zł to prawdziwy przełom. Produkcja jednego egzemplarza respiratora VentilAid trwa ok. 15 godzin, choć niewykluczone, że w przyszłości proces ten zostanie zoptymalizowany.



Pełna dokumentacja pierwszego działającego prototypu VentilAid jest dostępna do pobrania ze strony projektu http://www.ventilaid.org. Zawiera ona komplet informacji niezbędnych do wydrukowania i uruchomienia działającego respiratora.