Koronawirus mutuje i zmienia swoją zjadliwość

​Najnowsze badania wskazują, że SARS-CoV-2 może mutować, by zmieniać swój stopień zjadliwości (wirulencję).

Zdjęcie SARS-CoV-2 /materiały prasowe

Badania umieszczone na serwerze "medRxiv" zostały przeprowadzone przez naukowców z chińskiego Uniwersytetu Zhejiang. Analizowali oni mutacje SARS-CoV-2 na podstawie próbek pochodzących od 11 różnych pacjentów. Zidentyfikowali 33 mutacje w genomie SARS-CoV-2, z których 19 było nowych. Nie to jednak był zaskakujące. Wykazano również istotne różnice w ilości wirusów u pacjentów z różnymi szczepami. To oznacza, że SARS-CoV-2 nabył mutacje zdolne do znacznej zmiany zjadliwości.

Wirusy mogą z czasem ewoluować, ponieważ w niedoskonały sposób replikują się wewnątrz komórek gospodarza. Naukowcy wyśledzili już trzy szczepy SARS-CoV-2, mimo iż genom koronawirusa jest "wyjątkowo stabilny", zwłaszcza w porównaniu z SARS-CoV, czyli patogenem wywołującym SARS.



Fakt, że SARS-CoV-2 może mutować wewnątrz organizmów osób nim zainfekowanych stanowi pewien problem dla potencjalnej szczepionki, ale nie tylko. Okazuje się, że zmienia także stopień wirulencji wirusa. To oznacza, że u różnych osób ten sam koronawirus może dawać inne objawy chorobowe, które są niezależne od skuteczności układu odpornościowego.



Zespół prof. Li Lanjuana zainfekował komórki używając szczepów SARS-CoV-2 z różnymi mutacjami. Stwierdzili oni, że najbardziej agresywne szczepy są aż 270 razy bardziej zjadliwe od najłagodniejszych. To oznacza, że różnorodność szczepów SARS-CoV-2 wciąż może być niedoceniana.



Zdjęcie / AFP

Rozwój COVID-19 jest złożony i zależny od wielu czynników. Doniesienia sugerują, że większa zjadliwość na ogół wiążę się z cięższą postacią choroby. Nie jest to jednak sytuacja zerojedynkowa. Sposób, w jaki mutacje doprowadziły do zmian w zjadliwości koronawirusa, pozostaje nieznany.



Uczeni przyznają, że "ze względu na bardzo dużą różnorodność objawów klinicznych u pacjentów z COVID-19, ustalenie związku genotypowo-fenotypowego jest bardzo trudne".