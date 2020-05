Koronawirus może przechodzić przez komórki jelit

​Koronawirus wywołujący COVID-19 infekuje nie tylko komórki płuc. Okazuje się, że może zarażać także komórki jelit.

Naukowcy z Instytutu Hubrechta w Utrechcie, Centrum Medycznego Uniwersytetu Erasmusa w Rotterdamie i Uniwersytetu w Maastricht stwierdzili, że SARS-CoV-2 może infekować komórki jelit i tam się rozmnażać. Wyniki te mogą wyjaśnić obserwacje, że ok. 1/3 pacjentów chorych na COVID-19 doświadcza objawów żołądkowo-jelitowych, w tym biegunki.

U pacjentów z COVID-19 odnotowuje się różne objawy skupiające się głównie wokół układu oddechowego, w tym kaszel, kichanie czy duszności. Wirus przenosi się przez drobne kropelki, które rozprzestrzeniają się głównie w trakcie kaszlu i kichania. Ale ponad 30 proc. chorych ma także objawy żołądkowo-jelitowe.



Chociaż organy oddechowe i żołądkowo-jelitowe mogą wydawać się bardzo różne, istnieją pewne kluczowe podobieństwa. Szczególnie interesującym podobieństwem jest obecność receptorów ACE2, przez które SARS-CoV-2 wnika do komórek. Wnętrza jelit mają receptory ACE2, jednak do tej pory nie było wiadome, czy koronawirus może przez nie wnikać do ciała.



Holenderscy naukowcy użyli organoidów jelitowych, czyli mininarządów imitujących działanie pełnowymiarowych organów.



- Te organoidy zawierają komórki wyściółek ludzkiego jelita, co czyni je doskonałym modelem do badania infekcji SARS-CoV-2 - powiedział Hans Clevers z Instytutu Hubrechta.



Kiedy uczeni wprowadzili koronawirusa do organoidów, bardzo szybko doszło do infekcji. Wykorzystując mikroskopię elektronową, okazało się, że cząstki wirusa przedostają się przez wyściółkę jelit. Badania te mogą być wykorzystane przez naukowców do opracowania nowych sposobów blokowania transmisji koronawirusa.