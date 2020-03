​Koronawirus może być obecny we łzach

SARS-CoV-2, czyli koronawirus wywołujący chorobę COVID-19, może być obecny w wydzielinach spojówkowych. Nie oznacza to jednak, że przenosi się przez łzy.

Naukowcy z Yichang Central People's Hospital pod kierownictwem Liang Lianga i Pinga Wu, przebadali 37 pacjentów z COVID-19 pod kątem poszukiwania wirusa w wydzielinie spojówkowej. Co ciekawe, spośród tych 37 pacjentów, tylko 12 osób miało ostre objawy choroby. Trzy osoby miały zapalenie spojówek.

Uzyskane wyniki nie są alarmujące, ale dają do myślenia. U jednego spośród 37 przebadanych pacjentów, SARS-CoV-2 wykryto w wydzielinie spojówkowej (nie miał zapalenia spojówek), a u pozostałych 36 wynik był negatywny. Czy to oznacza, że koronawirus może być przenoszony przez łzy?



- Ładunek wirusowy w wydzielinie z worka spojówkowego u pacjentów z COVID-19 jest stosunkowo niski i oceniamy, że jest wprost proporcjonalny do stopnia zaawansowania choroby. Pacjenci z ciężką postacią choroby prawdopodobnie będą mieli dużo cząsteczek wirusów we łzach - powiedział Liang Liang.



Naukowcy informują, że okuliści powinni zachować szczególną ostrożność podczas badania osób z COVID-19, bo wirus może być potencjalnie przenoszony przez wydzielinę spojówkową.



- Przy badaniu oczu pacjenta, lekarz musi nosić okulary i rękawice ochronne, a po wszystkim umyć ręce. Najlepiej jednak używać komputerów i innej aparatury okulistycznej do badania pacjentów podejrzanych o infekcję SARS-CoV-2 - powiedział Liang Liang.



Koronawirus obecny we łzach z łatwością może przedostać się do przegrody nosowej, a następnie do dróg oddechowych.