Koronawirus może atakować komórki mózgowe

​W najnowszych badaniach udowodniono, że SARS-CoV-2 infekuje organoidy mózgowe. To potwierdza, że koronawirus wywołujący COVID-19 faktycznie może atakować mózg.

Multidyscyplinarny zespół naukowców z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa i Szkoły Zdrowia Publicznego Bloomberga potwierdził, że SARS-CoV-2 może infekować ludzkie komórki mózgowe. Wyniki uzyskano na organoidach mózgowych, czyli miniaturowych strukturach odtwarzających funkcjonowanie pełnowymiarowych organów.

Wczesne doniesienia z Wuhan sugerowały, że u 36 proc. pacjentów z COVID-19 występują objawy neurologiczne. Do tej pory nie było jednak jasne, czy wirus zaraża ludzkie komórki mózgowe, czy przedostaje się do mózgu w jakiś inny sposób.



W nowym badaniu wykazano, że niektóre ludzkie neurony wykazują ekspresję receptora ACE2 - tego samego, który SARS-CoV-2 wykorzystuje do wtargnięcia do płuc. Dlatego pojawiła się sugestia, że koronawirus może infekować komórki mózgowe.



Kiedy naukowcy wprowadzili cząsteczki SARS-CoV-2 do modelu ludzkiego minimózgu, odnotowano zakażenie komórek i replikację patogenu. Ale jak to możliwe, skoro ludzki mózg jest dobrze osłonięty przed wirusami, bakteriami i toksynami dzięki barierze krew-mózg.



- To, czy wirus SARS-CoV-2 przejdzie tę barierę, czy nie, nie zostało jeszcze udowodnione. Wiadomo jednak, że poważne stany zapalne, takie jak te obserwowane u pacjentów z COVID-19, powodują rozpad bariery krew-mózg - powiedział dr Thomas Hartung, główny autor badań.



Szczelność bariery krew-mózg może stanowić problem dla twórców leków neurologicznych.



Wpływ SARS-CoV-2 na rozwijający się mózg jest kolejnym problemem poruszonym w badaniu. Poprzednie badania z Uniwersytetu Paris-Saclay wykazały, że wirus przenika przez łożysko, a zarodki nie posiadają bariery krew-mózg we wczesnym stadium rozwoju. Nie ma jednak żadnych dowodów na to, że SARS-CoV-2 powoduje zaburzenia rozwojowe. Ale organoidy mózgowe, które modelują rosnący ludzki mózg, zawierają receptory ACE2 od najwcześniejszych etapów rozwoju. Dlatego powinno się zachować szczególną ostrożność podczas ciąży i unikać SARS-CoV-2 jak ognia.