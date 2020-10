Koronawirus a przesyłki kurierskie i paczki - czy można się zarazić wirusem?

W trakcie pandemii COVID-19 ludzie niechętnie chodzą po sklepach. Łatwiej zamówić coś online i przymierzyć w domowym zaciszu. To z kolei oznacza częste spotkania z kurierami. Czy można zarazić się SARS-CoV-2 od kuriera lub z przekazanej przez niego paczki?

Kilka miesięcy temu ponad 117 przypadków infekcji SARS-CoV-2 powiązano z magazynem należącym do giganta sklepu online, firmę Coupang. Podczas gdy infekcja spowodowana dotknięciem powierzchni pudła lub folii bąbelkowej zawierającej SARS-CoV-2 jest możliwa, liczne badania naukowe wskazują, że jest to mało prawdopodobne.



COVID-19 a kurierzy

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nadzorowała wiele badań laboratoryjnych, które wykazały, że koronawirus wywołujący COVID-19 może utrzymywać się do 24 godzin na tekturze, do 72 godzin na plastiku i tyle samo na stali nierdzewnej. Patogen może przetrwać także na powierzchniach takich, jak folia bąbelkowa.



W Korei Południowej od dawna funkcjonują dostawy całodobowe. Sklepy takie jak Coupang czy MarketKurly świadczą usługi szybkiej dostawy artykułów spożywczych. Niektórzy eksperci twierdzą, że mogą one zwiększać ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, ponieważ podczas przygotowywana przesyłek nie są podejmowane odpowiednie środki ostrożności.



Z drugiej strony, zanieczyszczenie pudełek jest niezwykle trudne. Musi zajść szereg okoliczności, by wirus znalazł się na paczce przekazywanej od kuriera i przetrwał w takich warunkach. Dopóki stosujemy środki ochrony osobistej i regularnie myjemy dłonie, koronawirus z paczek nie powinien nam zagrażać.



Jak ograniczać ryzyko?

Istnieje kilka prostych wskazówek, do których powinniśmy się zastosować podczas przyjmowania paczek, ale również dostaw jedzenia, itd. Oto one: