​Lek dla kotów może pomóc w walce z pandemią COVID-19 u ludzi. Mowa o preparacie GC376, który wkrótce może trafić do badań klinicznych.

Lek GC376 został stworzony w celu leczenia tzw. zakaźnego zapalenia otrzewnej kotów (FIP), groźnej choroby, która zaczyna się w jelitach, a może kończyć w mózgu. Jest potencjalnie śmiertelna. Chorobę wywołuje jeden z rodzajów koronawirusa, który nie atakuje ludzi. Eksperymenty laboratoryjne wykazały, że leki stosowane do walki z FIP mogą być skuteczne także w przypadku COVID-19.

GC376 nie został jeszcze przetestowany na ludziach, ale wydaje się być to kwestią czasu. Preparat działa jak środek przeciwwirusowy u kotów i jest skuteczny do zwalczania koronawirusów - to powinno wystarczyć do zezwolenia na badania kliniczne w drodze wyjątku.



Obecnie nie ma żadnego leku, który mógłby skutecznie leczyć lub chronić ludzi przed infekcją SARS-CoV-2, czyli koronawirusa wywołującego COVID-19. Lekarze korzystają z powszechnie dostępnych leków, które u niektórych działają. Tylko jeden z nich - deksametazon - faktycznie zmniejsza ryzyko zgonu u pacjentów z COVID-19 w stanie krytycznym.



Wskaźniki przeżycia poprawiły się od rozpoczęcia pandemii, a to dlatego, że lekarze poznali przeciwnika i mają coraz lepsze protokoły pozwalające na walkę z COVID-19. Na szczepionkę przeciwko SARS-CoV-2 przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale skuteczne leki możemy mieć tuż pod nosem.



Producent GC376 - firma Anivive - już złożyła wniosek do FDA, aby przetestować preparat u ludzi z COVID-19.



Naukowcy z Uniwersytetu Alberta w Kanadzie udowodnili, że lek dla kotów działa poprzez blokowanie proteazy Mpro - enzymu produkowanego przez kociego koronawirusa (FCoV). W ten sposób GC376 zapobiega namnażaniu wirusa i może zatrzymać rozwój FIP.





Warto podkreślić, że chociaż FCoV jest powszechny, tylko 5-10 proc. kotów nim zarażonych może zachorować na FIP. Ponieważ FCoV jest koronawirusem, ma budowę podobną do SARS-CoV-2. Wykazano, że GC376 może blokować ten sam enzym koronawirusa wywołującego COVID-19. Wcześniejsza wersja leku o nazwie GC373 również jest skuteczna.



- GC373 i GC376 są silnymi inhibitorami replikacji SARS-CoV-2. Są silnymi kandydatami do leczenia ludzkich zakażeń koronawirusowych, ponieważ już odniosły sukces u zwierząt - powiedziała prof. Jeanne Lemieux, szefowa zespołu badawczego.



Trzeba podkreślić, że leki nie wydają się być toksyczne dla komórek, na których je testowano. Nie ujawniono, jaki był to rodzaj komórek. To ważny wniosek, bo inhibitory proteaz często nie nadają się do stosowania jako leki u ludzi, bo wykazują poważne skutki uboczne. Tutaj może być inaczej.



Wyniki badań nad GC376 w terapii COVID-19 opublikowano w prestiżowym "Nature Communications".