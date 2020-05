Klon SARS-CoV-2 stworzony w laboratorium

​Naukowcy w ciągu zaledwie tygodnia stworzyli syntetyczne klony SARS-CoV-2, koronawirusa wywołującego COVID-19.

Zdjęcie SARS-CoV-2 (czerwone kropki) /123RF/PICSEL

Syntetyczne klony SARS-CoV-2 zostały stworzone w laboratorium o wysokim stopniu bezpieczeństwa należącym do Instytutu Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu w Bernie w Szwajcarii. Dzięki odtworzeniu mało poznanego wirusa, naukowcy mają nadzieję na opracowanie nowych metod walki z trwającą pandemią. Klony koronawirusa mogą być wykorzystane jako narzędzie do opracowania lepszych testów diagnostycznych czy szczepionek.

Reklama

Wirusy w rzeczywistości składają się z materiału genetycznego (DNA lub RNA) zamkniętego w białkowej skorupce. W przypadku SARS-CoV-2 sekwencjonowanie genomu wykazało, że jego kod genetyczny składa się z jednoniciowej cząstki RNA złożonej z ok. 30 000 par zasad, zawierających 15 genów. Dla porównania, warto podać, że ludzki genom ma postać podwójnej helisy DNA i składa się z 6,4 mld par zasad (ok. 25 000 genów).



Szwajcarscy uczeni wykorzystali poznaną sekwencję genomu SARS-CoV-2 do zrekonstruowania materiału genetycznego z syntetycznego DNA. Został on połączony i wprowadzony do komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae, tworząc syntetyczną wersję wirusa, która jest wierna oryginałowi. Naukowcy zauważyli jednak pewne różnice w replikacji.



Niektóre wirusy można klonować przy pomocy podobnej metody, wykorzystując bakterie Escherichia coli, ale z koronawirusami jest znacznie trudniej.



Zdjęcie . / AFP

- Udało nam się zreplikować wirusa w ciągu tygodnia. Nasz modelowy system wykorzystujący komórki drożdży pokazuje, że idealnie nadaje się do rekonstrukcji koronawirusów i innych patogenów - powiedział prof. Volker Thiel, jeden z uczonych z Uniwersytetu w Bernie.



Tworzenie syntetycznych wirusów może być pomocne organom służby zdrowia, firmom farmaceutycznym i badaczom do uzyskania próbek klinicznych bez konieczności transportowania próbek wirusów z odległych miejsc, co jest ryzykowne i czasochłonne. Póki co, nie ujawniono kiedy klony koronawirusa mogą zostać użyte w badaniach.