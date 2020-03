Japończycy stworzyli szybki test wykrywający koronawirusa

​Japończycy stworzyli prosty test na obecność koronawirusa, który może dać wyniki w zaledwie 10 minut. To może oznaczać przełom w walce z chorobą.

Nowe testy są obecnie w fazie badań klinicznych w japońskiej prefekturze Nagasaki. Opierają się one - podobnie jak inne testy na obecność SARS-CoV-2 - na pobraniu wymazu z nosa lub gardła pacjenta i zastosowaniu barwnika fluorescencyjnego.

Sam zestaw testowy jest poręczny - waży zaledwie 2,4 kg, więc bez problemu można go zabrać ze sobą w dosłownie każde miejsce. Sam test jest znacznie szybszy niż powszechnie stosowane metody diagnostyczne koronawirusa. Niedawno Kanadyjczycy stworzyli test pozwalający wykryć obecność SARS-CoV-2 w organizmie w ciągu 30 minut.



Nowy test jest czulszy niż standardowa diagnostyka oparta na reakcji PCR. W celu uzyskania dokładnego poziomu wirusa w organizmie, może on zająć do 40 minut, choć w większości przypadków wynik będzie gotowy już po 10 min.



Dzięki odkryciu Japończyków, możliwe będzie przebadanie do 700 próbek w ciągu dnia. Urządzenie diagnostyczne jest obecnie dostępne na Uniwersytecie w Nagasaki i ma zostać rozpowszechnione po różnych szpitalach całej Japonii.