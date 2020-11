Istniejące schorzenia zwiększają ryzyko powikłań neurologicznych COVID-19

Coraz więcej dowodów wskazuje, że COVID-19 wpływa nie tylko na płuca, ale także serce i mózg. Objawy neurologiczne stwierdzono u prawie 69 proc. przebadanych pacjentów z COVID-19. ​Pacjenci z cukrzycą i nadciśnieniem mogą być bardziej narażeni na powikłania neurologiczne, jeżeli zachorują na COVID-19.

Zdjęcie Objawy neurologiczne są coraz częstsze w przypadku COVID-19 /123RF/PICSEL

- Skutki COVID-19 wykraczają daleko poza klatkę piersiową. Chociaż powikłania w mózgu są rzadkie, są one coraz częściej zgłaszane i stanowią potencjalnie niszczycielską konsekwencję infekcji SARS-CoV-2 - powiedział Colbey W. Freeman z Katedry Radiologii w Penn Medicine w Filadelfii.

Naukowcy pozostają zdumieni zdolnością wirusa do atakowania mózgu i wywoływania objawów neurologicznych i nadal nie są pewni, czy SARS-CoV-2 bezpośrednio atakuje układ nerwowy, czy konsekwencje neurologiczne są wynikiem ogólnej reakcji zapalnej.



Aby zrozumieć zakres objawów neurologicznych, naukowcy z Perelman School of Medicine na Uniwersytecie w Pensylwanii przeanalizowali 1357 pacjentów, którzy zostali przyjęci do szpitala od stycznia do kwietnia 2020 r. Wśród tej grupy, u 81 pacjentów przeprowadzono rezonans magnetyczny mózgu.



Podczas gdy najczęstszą przyczyną skanu mózgu był zmieniony stan psychiczny i problemy neurologiczne, wiele wykonanych zdjęć zwróciło uwagę na krytyczny problem, który wymagał pilnego leczenia. U 18 pacjentów stwierdzono stan nagły, w tym udar mózgu, krwotok i zablokowanie naczyń krwionośnych, a w trakcie badania zmarły trzy osoby.



Naukowcy zauważyli korelację między istniejącymi schorzeniami a poważnymi zaburzeniami neurologicznymi. Dziewięciu z 18 chorych miało albo istniejącą cukrzycę typu 2, albo wysokie ciśnienie krwi. Autorzy uważają, że wyniki badań wymagają zwiększonej charakterystyki czynników ryzyka i monitorowania pacjentów zagrożonych COVID-19.



Uczeni nie są pewni, skąd korelacja między wymienionymi schorzeniami, a gorszym przebiegiem COVID-19. U najciężej chorych pacjentów stwierdzono wysoki poziom markerów stanu zapalnego, co sugeruje, że stan zapalny związany z COVID-19 może przyczyniać się do rozwoju zaburzeń neurologicznych. Wykazano, że cukrzyca typu 2 i wysokie ciśnienie krwi wiążą się z ryzykiem wystąpienia udaru mózgu, a także krwotoku wewnętrznego. Nie wiadomo, czy COVID-19 zwiększa to ryzyko.