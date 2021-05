Innowacyjne nanocząstki wyleczą z COVID-19

​Naukowcy wykorzystali wziewne nanocząstki do wyleczenia COVID-19. Badania przeprowadzono na chomikach, ale niewykluczone, że podobne rezultaty uda się zaobserwować także u ludzi.

Zdjęcie Nowy sposób walki z COVID-19 / AFP

Reklama

Według nowego badania, opublikowanego w czasopiśmie "Science Advances", wziewne nanobiałka mogą zapobiegać i leczyć COVID-19 za pomocą wyjątkowo małych dawek. Chociaż jest to jeszcze bardzo wczesna faza badań przedklinicznych - na dodatek przeprowadzona na chomikach, może zasadniczo zmienić sposób, w jaki zapobiegamy ciężkim postaciom COVID-19.

Reklama

Nowo opracowana terapia nosi nazwę Pittsburgh inhalable Nanobody 21 (PiN-21) i może stanowić niedrogą alternatywę dla przeciwciał monoklonalnych, konwencjonalnie stosowanych w leczeniu wczesnych postaci infekcji SARS-CoV-2. Metoda opracowana przez Shama Nambulli'ego wykorzystuje fragmenty przeciwciał o pojedynczej domenie, których produkcja jest znacznie tańsza niż przeciwciał monoklonalnych.



Naukowcy wprowadzili 0,6 mg na kg masy ciała dawki PiN-21 do jamy brzusznej chomików, zaraz po tym jak zostały one celowo zainfekowane SARS-CoV-2 (przez tchawicę). Leczenie powstrzymało zainfekowane chomiki przed znaczną utratą wagi i zniszczyło wirusa w ciągu 10 dni. Naukowcy odkryli również, że PiN-21 zachował swoją zdolność do usuwania wirusa z płuc chomików po wprowadzeniu wirusa przez jamy nosowe, co oznacza, że leczenie może działać niezależnie od tego, które miejsce układu oddechowego jest miejscem wtargnięcia patogenu.



W innym eksperymencie naukowcy umieścili zakażone chomiki w komorze, w której znajdowała się dawka 0,2 mg na kg nanobiałek PiN-21 w formie aerozolu, tworząc ekspozycję całego ciała na substancję.



"Przewidujemy, że leczenie aerozolem PiN-21 może stanowić zarówno wygodne, jak i opłacalne rozwiązanie, aby złagodzić początek choroby i zmniejszyć przenoszenie wirusa, zwłaszcza w przypadku łagodnych pacjentów z COVID-19, którzy stanowią główną populację zakażeń" - czytamy w opublikowanym raporcie.



Naukowcy podkreślili również, że zanim substancja oparta na nanobiałkach PiN-21 przejdzie do badań na ludziach, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań przedklinicznych, takich jak testy bezpieczeństwa na naczelnych.