Sklepy IKEA zostały wykorzystane do stworzenia swoistych punktów szczepień. Przed sklepami rozdawano szczepionki za darmo. W jakim kraju? W Izraelu - czytamy w Jpost.com.

Izrael w pięciu sklepach IKEA zorganizował specjalne punkty szczepień dla pacjentów. Ze szczepionki można było skorzystać przed zakupami. Sytuacja wyglądała bardzo prosto: przed sklepem sieci meblowej można było się zaszczepić, a potem wejść do środka. Punkty znalazły się w Beer Szewie, Esztaolu, Hajfie i Riszon le-Cijon.

Co ciekawe, zaszczepienie się było wymagane do tego, aby klienci mogli wejść i zrobić zakupy w sklepie. Akcja jest prowadzona jednak jedynie do 23 lutego bieżącego roku.

Sytuacja pandemiczna w Izraelu zdaje się stabilizować. Wszystko dzięki szczepieniom oraz skoordynowanym akcjom pozwalającym zaszczepić maksymalną liczbę osób w możliwie najkrótszym czasie. W ostatnich tygodniach statystyki zachorowalności na COVID-19 w Izraelu zaczęły drastycznie spadać.

Akcje jak ta z IKEA mają na celu przyspieszenie całego procesu związanego ze szczepieniem obywateli. Nie wiadomo czy IKEA zdecyduje się na podobną akcję w innych regionach świata.

