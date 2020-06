Grupa krwi ma znaczenie przy COVID-19?

Badania przeprowadzone przez firmę 23andMe zajmującą się osobistą genomiką i biotechnologią wykazały, że różnice w genie wpływającym na rodzaj grupy krwi danej osoby przekładają się na podatność na COVID-19.

Zdjęcie Czy grupa krwi faktycznie wpływa na ciężkość przebiegu COVID-19? /123RF/PICSEL

Naukowcy przeanalizowali czynniki genetyczne, aby ustalić, dlaczego niektóre osoby, które zarażają się SARS-CoV-2 nie mają żadnych objawów, podczas gdy inni ciężko chorują. W kwietniu firma 23andMe rozpoczęła badania, w których starano się wykorzystać miliony profili genetycznych dostępnych w bazie, aby rzucić nowe światło na rolę genetyki w rozwoju choroby.



Wstępne wyniki ponad 750 000 osób sugerują, że krew typu 0 szczególnie chroni przed infekcją SARS-CoV-2. Odkrycia potwierdzają inne badania, które wykazały związek między odmianami genu ABO i COVID-19.



Wiele prywatnych firm zajmujących się genomiką - m.in. 23andMe i Ancestry Inc. - przeczesuje ludzki genom, aby pomóc zrozumieć interakcje zachodzące między nim a wirusem. Wiadomo, że czynniki takie jak wiek i podstawowa kondycja organizmu mogą decydować o tym, jak ludzie radzą sobie z COVID-19. Ale nawet one nie wyjaśniają dużej różnorodności objawów oraz tego, dlaczego niektórzy ludzie chorują na ciężką postać COVID-19, a inni nie wykazują żadnych objawów. Badanie predyspozycji genetycznych osób podatnych na COVID-19 może pomóc w identyfikacji i ochronie pacjentów bardziej zagrożonych, a także przyspieszyć opracowywanie leków.



Opublikowane badania wskazują, że grupa krwi może odgrywać rolę w nasileniu reakcji osób na SARS-CoV-2. Zbadano geny ponad 1600 pacjentów z Włoch i Hiszpanii, którzy doświadczyli niewydolności oddechowej. Odkryto, że posiadanie grupy krwi A wiąże się z 50-procentowym wzrostem prawdopodobieństwa, że pacjent cierpiący na COVID-19 będzie wymagał respiratora.



- Istnieją również doniesienia o powiązaniach między Covid-19, krzepnięciem krwi i chorobami sercowo-naczyniowymi. Te raporty zawierały pewne wskazówki dotyczące tego, które geny mogą być istotne - powiedział Adam Auton, główny badacz w badaniu 23andMe.



Badanie 23andMe obejmowało 10 000 uczestników, którzy powiedzieli firmie, że cierpią z powodu COVID-19. Wykazano, że osoby z grupą krwi 0 są od 9 do 18 proc. mniej narażone na ciężką postać infekcji SARS-CoV-2 niż osoby z innymi grupami krwi. Różnice w podatności na wirusa między osobami z różnymi grupami krwi są jednak niewielkie - gdyby wziąć pod uwagę czynniki środowiskowe, prawdopodobnie uległyby one zatarciu.