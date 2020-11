Eksperymentalna szczepionka przeciwko SARS-CoV-2

​Szczepionki "ratunkowe" przeciwko wirusowi Ebola stanowią wzór etyczny dla reakcji w przypadku pandemii COVID-19.

Pomimo braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności z ostatniej fazy badań klinicznych, Chiny wraz z Rosją zaczęły masowe szczepienia przeciwko COVID-19. Na kraje te spadła krytyka za stosowanie nielicencjonowanych preparatów.

Chociaż takie podejście wydaje się być etycznie wątpliwie, nie jest bezprecedensowe, aby państwa wydawały zezwolenia na stosowanie nielicencjonowanych szczepionek w nagłych przypadkach. Oczekuje się, że w kolejnych miesiącach kolejne kraje wydadzą takie zezwolenia, z Kanadą na czele.



Kluczem do sukcesu wydawania pozwoleń na użycie nieprzetestowanych szczepionek w nagłych wypadkach jest przejrzystość - tej zabrakło w Chinach i Rosji.



W badaniach opublikowanych w "The Lancet", zespół Maxwella J. Smitha z Western University zbadał ostatnie doświadczenia, w których udzielono zezwoleń na użycie szczepionek przeciwko wirusowi Ebola w Gwinei i Demokratycznej Republice Konga w celu określenia kluczowych wniosków, które powinny stanowić podstawę do wydania zezwoleń na użycie szczepionek w nagłych wypadkach.



- Musimy być bardzo transparentni, jeśli chodzi o sposób wydawania zezwoleń na użycie szczepionki w nagłych wypadkach. Musimy mieć pewność, że decyzje są podejmowane na podstawie korzystnych wskaźników ryzyka i korzyści. I musimy upewnić się, że dokładnie to, co stanowi korzystny stosunek korzyści do ryzyka, jest oparte na zaangażowaniu odpowiednich społeczności - powiedział Maxwell J. Smith.



Zezwolenia na stosowanie w nagłych wypadkach są mechanizmem regulacyjnym umożliwiającym społeczeństwu uzyskanie dostępu do eksperymentalnych leków, urządzeń i szczepionek, gdy nie uzyskały one jeszcze zezwolenia i licencji.



Tak może być w przypadku testowanych szczepionek przeciwko SARS-CoV-2, być może także i w Polsce.