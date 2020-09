Polskie media obiegła szokująca wiadomość, że lubelska spółka biotechnologiczna Biomed Lublin ma skuteczny lek na COVID-19. Preparat powstały z osocza ozdrowieńców zawiera immunoglobuliny, które mają skutecznie zwalczać wirusa SARS-CoV-2. W związku z tym ruszyła już nawet produkcja "polskiego leku na COVID-19". Niestety, to nie czas na świętowanie - do gotowego preparatu droga jeszcze daleka. "To żaden przełom" - mówi ekspert w rozmowie z Interią.

- Jako pierwsi na świecie mamy lek na COVID-19. Lek, który działa i zabija koronawirusa Sars-CoV-2. To wydarzenie przełomowe w skali świata - ogłosił w środę 23 września senator Grzegorz Czelej podczas konferencji prasowej.



Zasada leku na COVID-19 pozyskanego z krwi ozdrowieńców opiera się na wykorzystaniu przeciwciał - tzw. immunoglobulin G (IgG) - do zwalczania wirusa podczas infekcji. Mechanizm ten nie jest żadnym przełomowym odkryciem, bo tego typu terapie stosuje się od dawna - z mniejszym lub większym skutkiem. Metoda ta okazała się skuteczna w leczeniu grypy i odry - teraz liczne zespoły badawcze sprawdzają jej efektywność w zwalczaniu infekcji SARS-CoV-2.



- Nie jest to żadna nowość. Terapię z użyciem osocza, osób które przechorowały jakąś chorobę prowadzi się od dziesięcioleci - powiedział w rozmowie z Interią dr hab. Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.



Terapia z użyciem osocza ozdrowieńców została już dopuszczona do pilnego użycia przez FDA i jest stosowana w Stanach Zjednoczonych w krytycznych przypadkach. Nie ma co prawda jednoznacznych dowodów potwierdzających, że przeciwciała obecne w osoczu ozdrowieńców skutecznie zwalczają aktywną infekcję, ale z całą pewnością nie szkodzą.



Czym jest terapia osoczem?

Kiedy ludzie chorują na dowolną chorobę - choćby COVID-19 - ich układ odpornościowy tworzy przeciwciała do zwalczania patogenu (wirusa lub bakterii). Te przeciwciała to białka, które są obecne w osoczu krwi, czyli płynnym składniku krwi, w którym to zawieszone są elementy komórkowe (wszelkie erytrocyty, leukocyty, płytki krwi, itd.). Osocze stanowi ok. 55 proc. objętości krwi i uzyskuje się je poprzez wirowanie krwi zabezpieczonej przed krzepnięciem. W przypadku krzepnięcia osocza, powstaje skrzep, a pozostały płyn jest nazywany surowicą.

Zdjęcie Nasza krew składa się z części płynnej i elementów komórkowych / 123RF/PICSEL

Osocze krwi w 90 proc. składa się z wody, pozostałe 7 proc. stanowią białka (m.in. albuminy, globuliny alfa 1, alfa 2, beta, gamma), a 3 proc. to związki organiczne i nieorganiczne (m.in. HDL, LDL kwasy tłuszczowe, hormony, glukoza, witaminy, dwutlenek węgla).



Naukowcy są w stanie pobrać osocze krwi od osoby, która przeszła infekcję SARS-CoV-2 i wyizolować z niego wspomniane przeciwciała. Te z kolei można wstrzyknąć osobie chorej na COVID-19, aby pomóc w zwalczaniu koronawirusa. To znacznie przyspiesza leczenie, bo na swój sposób wspomaga układ odpornościowy pacjenta w zwalczaniu patogenu, zwłaszcza w newralgicznym momencie, dopóki organizm nie wytworzy własnych przeciwciał.



Czy ta terapia działa w leczeniu COVID-19?

Terapia osoczem krwi należy do grupy potencjalnych leków przeciwko infekcji SARS-CoV-2, które przechodzą testy kliniczne. Amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia (National Institutes of Health - NIH) dopiero co ogłosiły konieczność przedłużenia testów klinicznych osocza ozdrowieńców w leczeniu COVID-19.



Wstępne badania obserwacyjne wskazały, że zastosowanie osocza osób, które przeszły COVID-19 do zwalczania aktywnych infekcji, może poprawiać wyniki u ciężko chorych i hospitalizowanych pacjentów. Potrzebne są jednak dalsze, randomizowane badania kliniczne, które pozwolą uzyskać wystarczające dane na temat tego, czy taka forma terapii jest skuteczna w zwalczaniu nowego koronawirusa.

Zdjęcie Terapia z użyciem osocza ozdrowieńców może być skuteczna w najcięższych przypadkach COVID-19 /123RF/PICSEL



- Dowody dotyczące zastosowania osocza ozdrowieńców jako metody leczenia ciężkich przypadków COVID-19 są obiecujące, ale niekompletne. Musimy przeprowadzić rygorystyczne, randomizowane badania kliniczne, aby określić, w jaki sposób ta terapia może poprawić wyniki. Podczas gdy świat czeka na skuteczną szczepionkę, ważne jest, abyśmy jednocześnie poszerzali możliwości dostępnych metod leczenia dla osób obecnie cierpiących z powodu najgorszych skutków tej choroby - powiedział dr n. med. Francis S. Collins, dyrektor NIH.



Badania przeprowadzone przez Mayo Clinic na 35 000 pacjentów wykazały, że osoby, które otrzymały osocze ozdrowieńców w ciągu trzech dni od diagnozy COVID-19, lepiej zwalczali infekcję. Śmiertelność w tej grupie wynosiła 8,7 proc., podczas gdy śmiertelność w grupie osób, które otrzymały osocze później niż czwartego dnia była znacznie wyższa - 11,9 proc. Jednak to badanie nie objęło grupy kontrolnej, więc nie może być traktowane jako dowód naukowy.



Warto to raz jeszcze podkreślić: terapia osoczem ozdrowieńców może być skuteczna, ale potrzebne są dalsze badania.



Co jest innowacyjnego w polskim leku?

Jak zatem można odnieść się do rewelacji Biomed Lublin, że oto mamy pierwszy "polski lek na COVID-19"? Tylko sceptycznie. Warto przypomnieć, że preparat dopiero trafił do badań klinicznych, więc zanim pojawi się w klinikach i szpitalach minie jeszcze sporo czasu. Nie każdy potencjalny lek nim zostaje. Procent leków, które zostają odrzucone na jakimś etapie badań klinicznych wynosi ponad 90 proc.

Zdjęcie Czy polski lek na COVID-19 faktycznie jest rewolucyjny? /Fot. Jacek Szydłowski / Agencja FORUM

- Nie jest to też polski pomysł. Pierwsze badania nad osoczem ozdrowieńców w leczeniu COVID-19 prowadzili Amerykanie, zanim Biomed Lublin zabrał się do pracy. Tylko Amerykanie mają remdesiwir, a nas na niego nie stać - powiedział nam dr Tomasz Dzieciątkowski.



Trzeba także pamiętać, że terapia z użyciem osocza ozdrowieńców nie będzie dostępna dla każdego. Leku nie ma sensu podawać wszystkim, u których zostanie wykryty SARS-CoV-2, bo w łagodnych lub bezobjawowych przypadkach organizm sam sobie poradzi ze zwalczeniem patogenu.



- Terapia tego typu nie będzie dostępna dla każdej osoby chorej na COVID-19, a tylko dla pacjentów w najcięższych przypadkach. Podsumowując: bardzo dobrze, że mamy te immunoglobuliny, ale nie należy przesadzać, bo nie jest to żaden przełom - podsumował dr Dzieciątkowski.