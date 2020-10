Dziecięca, tajemnicza choroba związana z COVID-19 pojawia się u dorosłych

Miesiące po odkryciu wieloukładowego zespołu zapalnego związanego z COVID-19 u dzieci (MIS-C), naukowcy zauważyli, że podobny stan może występować także u dorosłych.

Zdjęcie Tajemnicza chorobta nie dotyczy wyłącznie dzieci /123RF/PICSEL

Naukowcy opublikowali wyniki badań wskazujące, że wieloukładowy zespół zapalenia związany z COVID-19 może występować u dorosłych. Choroba ta została oznaczona jako MIS-A (Multisystem Infalmmatory Syndrome Temporally Associated with COVID-19 in Adults). Podobnie jak u dzieci, MIS-A jest ciężką chorobą, która atakuje wiele narządów i powoduje stan zapalny w organizmie.



Obecnie MIS-A występuje rzadko, podobnie jak jego odpowiednik u dzieci. Nowy raport CDC identyfikuje ok. 2 tuzinów zdiagnozowanych przypadków MIS-A.



Pierwsze doniesienia o wieloukładowym zespole zapalnym związanym z COVID-19 pojawiły się wiosną. Objawy są podobne do choroby Kawasakiego, choć są trudne do rozpoznania. Występują gorączka, bóle brzucha, wymioty, biegunka, bóle szyi, wysypka, przekrwienie oczu i zmęczenie. Wielu pacjentów wymaga hospitalizacji. CDC otrzymało zgłoszenia o 935 przypadkach MIS-C w Stanach Zjednoczonych - 19 młodych pacjentów zmarło. Oficjalna definicja MIS-C obejmuje granicę wieku wynoszącą 20 lat.



Latem pojawiły się doniesienia o podobnym zespole występującym u dorosłych. Nowy raport CDC opisuje 27 przypadków MIS-A ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. 16 przypadków zostało szczegółowo opisanych, a 9 oficjalnie zgłoszono do CDC. Spośród wspomnianych 16 przypadków byli pacjenci w wieku od 21 do 50 lat. Tylko jeden przypadek został zgłoszony w Wielkiej Brytanii, a pozostałe w Stanach Zjednoczonych.



Zdjęcie Coraz więcej osób cierpi z powodu choroby związanej z COVID-19

Niektóre objawy u dorosłych były podobne do tych występujących u dzieci, np. gorączka, objawy żołądkowo-jelitowe i wysypka. Niektórzy pacjenci zgłaszali ból w klatce piersiowej lub kołatanie serca i wszyscy mieli podwyższone poziomy markerów zapalnych. U wszystkich był pozytywny wynik testu COVID-19 lub dodatni wynik testu na obecność przeciwciał. Dziesięciu pacjentów wymagało leczenia na oddziale intensywnej terapii, a dwóch zmarło.



W przypadku MIS-A pacjenci nie wykazywali poważnych objawów ze strony układu oddechowego - z 16 pacjentów połowa nie miała żadnych objawów ze strony układu oddechowego, a połowa miała tylko łagodne.



Przyczyny leżące u podstaw MIS-C i MIS-A nie są znane. Konieczne są dalsze badania, aby zrozumieć mechanizmy odpowiadające za rozwój chorób związanych z COVID-19 i długoterminowe skutki zdrowotne.