"Dobry cholesterol" pomaga w infekcji SARS-CoV-2

​Nowe badania rzucają światło na to, jak "dobry cholesterol" pomaga SARS-CoV-2 zakraść się do organizmu i zainfekować komórki.

Zdjęcie Cholesterol może odgrywać ważną rolę w rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 /123RF/PICSEL

Kiedy SARS-CoV-2 wkrada się do organizmu, białko szczytowe wirusa wiąże się z receptorem ACE2. Działa to podobnie na zasadzie zamka i klucza. Nowe badania podkreślają rolę innego receptora - SR-B1 - który zwykle wiąże lipoproteinę o wysokiej gęstości (HDL), czyli potocznie znany "dobry cholesterol".

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie "Nature Metabolism" naukowcy z Akademii Wojskowych Nauk Medycznych w Chinach pokazali, jak białko szczytowe wirusa zatrzaskuje się na cholesterolu HDL. Kiedy naukowcy zablokowali receptor cholesterolu SR-B1 w komórkach, spowolniło to przenikanie wirusa do komórek. Wykazano to tylko w warunkach laboratoryjnych, ale naukowcy przewidują, że podobnie może być w dolnych drogach oddechowych.



Cholesterol to woskowa substancja, która krąży we krwi i jest wytwarzana głównie przez wątrobę. Naukowcy podkreślają, że szczególnie zaniepokojeni powinni być ludzie z istniejącymi schorzeniami zdrowotnymi, jak cukrzyca czy choroby układu krążenia.



- Wiemy, że ludzie z cukrzycą, chorobami serca i ci ze środowisk BAME [czarnych, azjatyckich i mniejszości etnicznych], którzy są bardziej narażeni na COVID-19, często mają niski poziom HDL-C, więc nie ma oczywistego związku. Podobnie osoby z wysokim poziomem HDL-C również nie muszą być zaniepokojone, ponieważ nic nie wskazuje na to, że są bardziej narażone na ryzyko ze strony COVID-19. Czynniki, które zwiększają poziom HDL-C (takie jak regularne ćwiczenia) są o wiele ważniejsze w ochronie przed złym stanem zdrowia w ogóle - powiedział dr Riyaz Patel, profesor kardiologii na University College London.



Niezależni eksperci zauważyli, że badania są "interesujące i całkowicie nowe". Może to utorować drogę do opracowania nowych leków na COVID-19 wykorzystujących receptor SR-B1.