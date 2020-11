Czy rogówka chroni przed wniknięciem SARS-CoV-2? Nowe badania

​Naukowcy znaleźli w ludzkim oku tkankę, która wydaje się być odporna na SARS-CoV-2.

Zdjęcie Rogówka może chronić przed infekcją SARS-CoV-2 /123RF/PICSEL

Ponieważ SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się w niekontrolowanym tempie, uczeni cały czas starają się dowiedzieć, jak koronawirus przenosi się wśród ludzi. Oficjalne wskazówki CDC sugerują, że głównym sposobem rozprzestrzeniania się patogenu są kropelki oddechowe lub małe cząsteczki wyrzucane z ust i nosa osób zakażonych. Są one następnie wdychane przez innych.

Reklama

Nie jest to jedyny sposób rozprzestrzeniania wirusa. Te same zakaźne kropelki mogą osiadać na powierzchniach i zostać przeniesione przez dotyk - gdy wprowadzimy je do ust, nosa lub oczu, dochodzi do infekcji.



Naukowcy uważają, że koronawirus faktycznie może dostać się do organizmu przez oczy i jest to "biologicznie wiarygodne". Nowe dowody sugerują, że przynajmniej część oka jest chroniona przez SARS-CoV-2 i to nawet jeżeli jest podatna na inne rodzaje infekcji.



Zespół uczonych z Uniwersytetu Waszyngtońskiego odkrył, że rogówka - przezroczysta warstwa przedniej części oka, która zakrywa tęczówkę i źrenicę - wydaje się być odporna na infekcję SARS-CoV-2. Są to jednak dopiero wstępne wyniki, a na pełną analizę trzeba poczekać.



- Nasze badania nie dowodzą, że wszystkie rogówki są odporne. Ale każda badana przez nas rogówka dawcy była odporna na SARS-CoV-2. Nadal jest możliwe, że pewna podgrupa ludzi może mieć rogówki, które wspierają transmisję wirusa, ale jeszcze tego nie wykryliśmy - powiedział mikrobiolog Jonathan J. Miner, główny autor badań.



W eksperymentach wykorzystujących tkankę rogówek 25 osób, a także rogówki myszy, naukowcy wystawili je na działanie trzech wirusów: SARS-CoV-2, wirusa Zika i wirusa opryszczki pospolitej typu 1 (HSV-1). Badania wykazały, że wirus Zika i HSV-1 były zdolne do replikacji w tkance oka, ale SARS-CoV-2 już nie.



- Wiadomo, że rogówka i spojówka mają receptory pozwalające wtargnąć SARS-CoV-2, ale w naszych badaniach stwierdziliśmy, że wirus nie replikował w rogówce. Nasze dane sugerują, że koronaawirus nie jest w stanie przeniknąć przez tę barierę - powiedział Rajendra S. Apte, główny autor badań.



Nie wiadomo dokładnie, dlaczego ludzka rogówka i spojówka są odporne na SARS-CoV-2. Potencjalny molekularny inhibitor wirusów w oku - zwany interferonem lambda - był w stanie ograniczyć wzrost wirusa w ludzkiej rogówce dla wirusa HSV-1 i Zika, ale blokowanie białka nie wydawało się zwiększać zdolności SARS-CoV-2 do replikacji. Odporność rogówki jest "prawdopodobnie regulowana przez ścieżkę antywirusową". Wciąż nie wiemy, jaka to ścieżka - konieczne są dalsze badania.



Z tego powodu, pracownicy służby zdrowia i osoby narażone nie powinni rezygnować z gogli ochronnych, gdyż wciąż należy zakładać, że SARS-CoV-2 można się zarazić przez oczy.