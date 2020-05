Czy płyn do płukania jamy ustnej chroni przed koronawirusem?

Czy płyny do płukania jamy ustnej zmniejszają ryzyko infekcji SARS-CoV-2? Naukowcy nie są pewni, jak jest naprawdę.

Nadtlenek wodoru może być stosowany do dezynfekcji przedmiotów w całym domu lub jako środek antyseptyczny, aby zapobiec zakażeniom drobnych skaleczeń skóry. Czy to oznacza, że płyn do płukania jamy ustnej może zabijać koronawirusa?

Ten pomysł na pozór nie jest taki zły. Płyny do płukania ust z niskim stężeniem nadtlenku wodoru są dostępne na rynku i mogą być pomocne z zwalczaniu chorób dziąseł wywołanych przez bakterie. W "Function of mouthwash chemicals, including hydrogen peroxide" brytyjscy naukowcy opublikowali badania, które sugerują, że płyny do płukania ust powinny być rozważane jako potencjalne sposoby ograniczania przenoszenia koronawirusa. Jest tylko jeden problem.



- SARS-CoV-2 nie przenosi się za pośrednictwem jamy ustnej, więc intensywnym płukaniem nie sprawimy, że wirus zniknie. Chemikalia w ustach nie dostają się do jamy nosowej ani do płuc. A podczas kaszlu ponownie zarażamy błony śluzowe - powiedział Mark S. Wolff z Uniwersytetu Pensylwanii.



Co więcej, nadmierne stosowanie płynu do płukania ust może być szkodliwe.



- Niektóre z tych środków, takie jak etanol i nadtlenek wodoru, jeżeli są stosowane kilka razy dziennie w ciągu 2-3 miesięcy, mogą wywołać stan zapalny w jamie ustnej - powiedziała Valerie B. O'Donnell z Uniwersytetu w Cardiff.



Pancerz otaczający koronawirusa może zostać rozbity przez pewne składniki płynu do płukania jamy ustnej - w tym spirytus, chlorheksydynę, jodyna i nadtlenek wodoru. Potwierdzono to badaniami nad innymi koronawirusami (m.in. wywołującymi przeziębienie). Ale temat stosowania płynu do płukania do zwalczania SARS-CoV-2 wciąż stanowi "niezbadany obszar".



Ale nawet jeśli płyn do płukania lokalnie zabiłby koronawirusa w jamie ustnej i górnym odcinku gardła, nie oznacza to, że zmniejszyłby rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2.



- Chociaż wszystkie te środki chemiczne do płukania ust mogą mieć działanie przeciw koronawirusowi, żadne z nich nie chronią przed przenoszeniem wirusa. Jeśli dotkniesz oczu lub nosa, płyn do płukania ust nie uchroni cię przed infekcją - powiedział Wolff.



Przeprowadzono kilka badań klinicznych z użyciem płynu do płukania jamy ustnej. Jedno z nich dotyczyło 19 500 japońskich przedszkolaków. Połowa z nich płukała usta co najmniej raz dziennie zieloną herbatą, ozonowaną lub słoną wodą, żeby sprawdzić, czy zapobiegnie to gorączce i nieobecności w szkole. Gorączka w tej grupie przedszkolaków rozwinęła się mniejszym stopniu niż w innych, ale nieobecności w szkole były mniej więcej takie same w obu grupach.



Inny japoński test sprawdził, czy płukanie ust trzy razy dziennie jodyną lub zwykłą wodą może zapobiec infekcjom górnych dróg oddechowych u dorosłych. Okazało się, że zwykła woda była znacznie skuteczniejsza od jodyny.



Amerykańskie Stowarzyszenie Stomatologiczne ostrzega, że " nie ma żadnych wiarygodnych badań potwierdzających wirusobójcze działanie jakichkolwiek środków do płukania jamy ustnej".