Czy można mieć jednocześnie koronawirusa i grypę?

​Wystąpienie COVID-19 i grypy jednocześnie jest możliwe i znacznie zwiększa ryzyko zgonu. Brytyjscy naukowcy ostrzegają, że współinfekcja jest "poważnym problemem" i apelują o zaszczepienie się przeciwko grypie.

W miarę możliwości, każdy powinen zaszczepić się przeciwko grypie sezonowej. Wynika to z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że objawy COVID-19 i grypy sezonowej mogą się nakładać - w efekcie, lekarz nie jest w stanie rozpoznać, czy ktoś zaraził się SARS-CoV-2, czy wirusem grypy (bez zrobienia testu). To utrudnia leczenie.

Znacznie poważniejszy powód został niedawno przytoczony przez uczonych z Wielkiej Brytanii. Możliwa jest współinfekcja - COVID-19 i grypa sezonowa - co potwierdziły badania przeprowadzone we wczesnej fazie pandemii na małej grupie osób (ochotników było 58).



- Zmarło 43 proc. osób z współinfekcją, w porównaniu do 26,9 proc. tych, którzy mieli pozytywny wynik infekcji SARS-CoV-2 - powiedział prof. Jonathan Van-Tam, dyrektor medyczny angielskiego NHS.



Grypa i inne wirusy oddechowe krążą i krążyć będą tej zimy. Pandemia COVID-19 także nie zahamuje. W przeszłości istniało przekonanie, że wirus grypy i inne wirusy oddechowe konkurują ze sobą - to znaczy, że nie można mieć dwóch infekcji jednocześnie. W przypadku COVID-19 zależność ta nie obowiązuje. Można zarazić się SARS-CoV-2 i innym wirusem w tym samym czasie.



- Osoby, które zarażą się dwoma wirusami, mogą mieć poważne problemy. Co więcej, to zapewne osoby, które są najbardziej narażone, ze względu na kondycję układu odpornościowego. Dlatego tak ważne jest, by zaszczepić się przeciwko grypie, póki jeszcze nie mamy szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 - powiedział prof. Van-Tam.



Szczepienia przeciwko grypie sezonowej chronią przed groźnymi powikłaniami. Eksperci zwracają uwagę, że najczęstsze powikłania grypy to zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie mięśnia sercowego oraz niewydolność oddechowa. Może dojść także do powikłań neurologicznych, takich jak zapalenie mózgu i zapalenie opon mózgowych.