COVID-19 nasila szumy uszne

​Około 40 proc. osób z szumami w uszach twierdzi, że infekcja SARS-CoV-2 pogarsza ich słuch. Oznacza to, że szumy w uszach mogą być jednym z nowo wykrytych objawów COVID-19.

Zdjęcie Szumy uszne jako jeden z objawów tzw. długiego COVID /123RF/PICSEL

W nowym badaniu stwierdzono także, że ok. 1/3 osób cierpiących z powodu szumów w uszach uważa, że ich stan stał się trudniejszy co opanowania ze względu na stres związany z pandemią i izolacją społeczną. Dotyczyło to w szczególności kobiet i młodszych dorosłych.

Naukowcy z Anglia Ruskin University (ARU) przeprowadzili badania wśród 3000 osób z szumami w uszach z 48 krajów z całego świata - większość z USA i Europy. Około 8 proc. uczestników cierpiała z powodu COVID-19. Spośród nich, aż 40 proc. zgłosiło, że objawy infekcji nowym koronawirusem wzmogły problemy ze słuchem. 54 proc. osób nie odnotowało różnicy, a u 6 proc. COVID-19 zaskakująco poprawił słuch.



Chociaż badanie miało na celu przyjrzenie się osobom ze zdiagnozowanymi wcześniej problemami z szumami w uszach, zidentyfikowano także 7 osób, które zgłosiły, że problemy ze słuchem pojawiły się u nich w momencie infekcji SARS-CoV-2.



Szumy uszne to doświadczanie ciągłego szumu w uszach. Dla wielu osób mają one postać świstu, ale mogą brzmieć także jak syczenie, klikanie lub brzęczenie. Sam szum w uszach nie jest stanem chorobowy, ale raczej symptomem istniejącej choroby. Nie ma jednej przyczyny szumów usznych, zazwyczaj są one związane z ekspozycją na dźwięki o wysokim natężeniu, infekcje ucha lub stres. Szumy uszne mogą mieć postać przewlekłą i utrudniać właściwy wypoczynek. Kilka badań łączyły szumy uszne ze zwiększonym ryzykiem samobójstwa, lęku i depresji.



Niestety, nie wiadomo, z jakiego powodu infekcja SARS-CoV-2 miałaby wywoływać lub potęgować istniejące szumy uszne.



Niektórzy naukowcy twierdzą, że szumy uszne mogą mieć związek z tzw. długim COVID. To luźny termin określający długotrwałe konsekwencje COVID-19, które mogą utrzymywać się miesiące, a nawet i lata. W jednym z rzadkich przypadków, pewien mężczyzna doświadczył nagłej, trwałej utraty słuchu w ciągu miesiąca od zachorowania na COVID-19. Wydaje się, że infekcja SARS-CoV2 może wywoływać objawy podobne do tych, które występują w przypadku szumów usznych.



Wyniki badań zostały opublikowane w "Frontiers in Public Health" i wskazują na szumy uszne jako jeden z objawów COVID-19.