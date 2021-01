COVID-19 będzie łagodne jak zwykłe przeziębienie

​COVID-19 nie stanie się bardziej zjadliwy od zwykłego przeziębienia - tak wynika z najnowszych badań. To dobre wieści w naszej niekończącej się walce z SARS-CoV-2.

Zdjęcie COVID-19 złagodnieje z czasem - tak wynika z nowych badań /123RF/PICSEL

Nowe badania opublikowane w "Science" potwierdzają, że COVID-19 wkrótce może stać się mniej szkodliwy od zwykłego przeziębienia.

"Nasza analiza danych immunologicznych i epidemiologicznych dotyczących endemicznych ludzkich koronawirusów (HCoV) pokazuje, że odporność blokująca zakażenie szybko zanika, ale odporność zmniejszająca chorobę jest długotrwała. Nasz model wykazuje, że SARS-CoV-2 nie stanie się bardziej zjadliwy niż wirusy wywołujące zwykłe przeziębienie" - piszą autorzy badań.



Autorzy przyjrzeli się historii sześciu innych znanych koronawirusów. Cztery z nich są dość łagodne, ale dwa - SARS i MERS - są znacznie niebezpieczniejsze, choć na szczęście ich rozprzestrzenianie zostało opanowane. Pozostałe cztery można dość często spotkać w dzisiejszych populacjach. Za kilka lat w identyczny sposób może zachowywać się COVID-19.



Naukowcy przyjrzeli się temu, jak wirusy oddziałują na dzieci poniżej piątego roku życia, których układ odpornościowy jest silniejszy od przeciętnego. Uczeni doszli do wniosku, że ponieważ populacje są coraz bardziej narażone na kontakt z wirusem, może on stać się tak łagodny jak zwykłe zwykłe przeziębienie.



Chociaż jest to bardzo dobra wiadomość, należy zauważyć, że nie można tak naprawdę przewidzieć, jak wirus będzie się rozwijał i kiedy wykształci się na niego odporność. Żadna z dostępnych obecnie szczepionek nie daje 100 proc. odporności na COVID-19 i jak dotąd nie mamy danych na temat tego, jak długo utrzymają się ich skutki.