Co sprawia, że przebieg choroby COVID-19 może być cięższy?

​Nowe badania potwierdziły związek między rodzajem białych krwinek a cięższym przebiegiem choroby u osób z COVID-19. Chodzi dokładnie o neutrofilowe sieci zewnątrzkomórkowe.

Zdjęcie Czerwone elementy to SARS-CoV-2 /materiały prasowe

Neutrofilowe sieci zewnątrzkomórkowe (NET) to sieci włókien pozakomórkowych, zbudowane głównie z substancji uwalnianych z neutrofili, komórek układu odpornościowego, które stanowią 50-75 proc. populacji leukocytów. Neutrofile są pierwszą linią obrony układu immunologicznego przed infekcją. Ich działanie polega przed wszystkim poprzez dwa mechanizmy: fagocytozę (pochłanianie) i degranulację (rozpraszanie) ziarnistości wewnątrzkomórkowych, zawierających cząsteczki zabójcze dla patogenów.

NET zostały odkryte w 2004 r. Są postrzegane jako mechanizm obronny pozwalający neutrofilom niszczyć patogeny pozakomórkowo, co minimalizuje uszkodzenia zdrowych tkanek. Ale u pacjentów z COVID-19 procesy obronne nie zachodzą prawidłowo.



- Stwierdziliśmy, że pacjenci z infekcją COVID-19 mają wyższy poziom NET we krwi, które są produktem procesu zwanego NETosis - powiedział Yu (Ray) Zuo, reumatolog z Uniwersytetu Medycznego w Michigan.



Zespół Zuo przebadał zapalenie i rolę pełnioną przez neutrofile. Badacze przeanalizowali próbki krwi od 50 pacjentów zainfekowanych SARS-CoV-2.



Zdjęcie . / AFP

Naukowcy z całego świata apelują, by lepiej poznać burzę cytokin i zapalenie wywoływane przez koronawirusa, bo może zostać on z nami przez dłuższy czas. Procesy wywoływane przez SARS-CoV-2 prowadzą do niewydolności oddechowej i konieczności stosowania wentylacji mechanicznej u wielu chorych. Uważa się, że neutrofilowe sieci zewnątrzkomórkowe odrywają ważną rolę w całym procesie zapalnym.