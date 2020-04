​Lekarze raportują o coraz większej liczbie pacjentów z COVID-19, u których poziom nasycenia tlenem we krwi jest niezwykle niski, ale jednocześnie nie mają oni problemów oddechowych.

SARS-CoV-2 powoduje ostre zapalenie płuc i niewydolność oddechową

Stan ten nie przypomina typowego zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), który obserwowano choćby w przypadku epidemii SARS z 2003 r. Płuca wspomnianych pacjentów nie dotleniają skutecznie krwi, ale chorzy czują się stosunkowo dobrze, nawet gdy lekarze rozważają zastosowanie wentylacji mechanicznej.

Stan ten, zwany "cichym niedotlenieniem", sprawia, że pacjenci przychodzą do szpitala w cięższym stanie, niż zdają sobie z tego sprawę.



Na szczęście istnieje sposób, by z tym walczyć. Richard Levitan z oddziału ratunkowego w Nowym Jorku uważa, że wystarczy zaopatrzyć pacjentów w urządzenie monitorujące nasycenie tlenem - pulsoksymetr - i zwolnić do domu do samodzielnego monitorowania postępu choroby.



- To nie jest nowe zjawisko. Istnieją inne sytuacje, w których pacjenci mają bardzo niski poziom tlenu, ale nie odczuwają żadnych duszności i braku powietrza - powiedział Marc Moss z Uniwersytetu Kolorado.



Dobrym przykładem mogą być niektóre wrodzone wady serca, w których krążenie omija płuca, co sprawia, że krew jest słabo dotleniona. U osób z COVID-19 także mogą występować takie objawy. To może zmieniać sposób walki z koronawirusem przez lekarzy.



Normalny poziom tlenu we krwi wynosi ok. 97 proc. Gdy wartość ta spadnie poniżej 90 proc., robi się problem. Przy takim poziomie, mózg może nie otrzymać wystarczającej ilości tlenu. Pacjenci mogą odczuwać senność, otępienie lub inne zaburzenia psychiczne. Gdy poziom natlenienia spadnie do poniżej 80 proc., istnieje ryzyko uszkodzenia narządów wewnętrznych.



U wielu pacjentów z COVID-19, stężenie tlenu we krwi wynosi poniżej 80 proc., mimo iż nie czują się oni krytycznie źle. Wręcz przeciwnie, ich objawy chorobowe mogą był łagodne.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Niestety, nie wiadomo, u ilu pacjentów z COVID-19 występuje ciche niedotlenienie, bo nikt nie prowadzi takich statystyk, także w Polsce.