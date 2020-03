​Chorzy na koronawirusa mogą zarazić się innymi wirusami

Badania wskazują, że jedna na pięć osób z COVID-19 jest również zakażona innymi wirusami oddechowymi.

Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda pod kierownictwem dr Iana Browna wykazali, że infekcja SARS-CoV-2 może sprzyjać innym infekcjom. Nowe odkrycia podważają w wątpliwość założenie, że nie można zachorować na COVID-19, jeżeli ma się inny rodzaj wirusowej infekcji układu oddechowego.

- Zgodnie z obowiązującym stanem wiedzy, jeżeli pacjent ma pozytywny wynik testu na obecność innego wirusa, uważamy, że nie zachoruje na COVID-19. Ale biorąc pod uwagę współczynniki współzakażenia, które zaobserwowaliśmy w tym badaniu, to błędne założenie - powiedział prof. Nigam Shah, jeden z autorów badań.



Dokładne i szybkie testy na obecność SARS-CoV-2 są niezbędne do identyfikacji osób zakażonych i spowolnienia rozprzestrzeniania się choroby. Naukowcy muszą wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo współzakażenia.



- Szpitale nie mają nieograniczonego dostępu do testów na COVID-19. W niektórych przypadkach, pacjent z objawami choroby oddechowej może zostać przebadany na obecność innego wirusa niż SARS-CoV-2. W przypadku zdiagnozowania grypy lub innego wirusa układu oddechowego, szpital może wypisać pacjenta bez badania pod kątem COVID-19. To jednak błąd - powiedział prof. Ian Brown.



Zespół Browna przeanalizował 562 przypadki osób przebadanych pod kątem COVID-19. 517 z nich zostało przebadanych na obecność innych wirusów oddechowych, takich jak wirusy grypy typu A i B, wirus RSV, rhinowirusy, adenowirusy i kilka rodzajów wirusów wywołujących zapalenie płuc. 127 osób uzyskało pozytywny wynik na obecność jednego ze wspomnianych wirusów oddechowych.



Spośród przebadanych osób, zarówno pod kątem SARS-CoV-2, jak i innych wirusów oddechowych, u 11 z nich - czyli 22 proc. z 49 potwierdzonych przypadków na COVID-19 i 8,7 proc. z 127 przebadanych pod kątem innych wirusów oddechowych - wykazano współzakażenie. To zmienia nasze postrzeganie COVID-19 i powinno uczulać na obecność innych infekcji wirusowych.