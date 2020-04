​Lekarze z Wielkiej Brytanii, Włoszech i Hiszpanii zostali ostrzeżeni, by zwracać uwagę na rzadki stan zapalny u dzieci, który prawdopodobnie jest związany z SARS-CoV-2. Chodzi o rzadki, ale wyjątkowo niebezpieczny zespół Kawasakiego.

Zdjęcie Tętniakowate zmiany i zwapnienia naczyń wieńcowych widoczne na przeglądowym radiogramie klatki piersiowej pacjenta z chorobą Kawasakiego /materiały prasowe

Na początku tygodnia brytyjskie Paediatric Intensive Care Society (PICS) wydało ostrzeżenie, że w ciągu trzech tygodni w całym kraju odnotowano wzrost przypadków dzieci z "wielosystemowym stanem zapalnym wymagającym intensywnej terapii". Lekarze stwierdzili, że istnieją obawy, że choroba może mieć związek z COVID-19.

- Wiemy już, że bardzo mała liczba dzieci może poważnie zachorować na COVID-19, ale to rzadkie przypadki. Odnotowujemy jednak przypadki innej niepokojącej infekcji, która jest prawdopodobnie wynikiem nadmiernej reakcji układu odpornościowego zainfekowanego koronawirusem - powiedział dr Russel Viger, prezes Royal College of Paediatrics and Child Health.



Stwierdzono, że odnotowane przypadki mają cechy zespołu Kawasakiego, rzadkiego zaburzenia naczyń krwionośnych. Tylko u niektórych dzieci odnotowano pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2, więc lekarze nie są pewni, czy objawy choroby są faktycznie wywołane przez koronawirusa, czy też może czymś innym. W Wielkiej Brytanii odnotowano do tej pory ok. 20 takich przypadków.



Chociaż lekarze rozważali inne potencjalne przyczyny zespołu Kawasakiego, w tym inne niebezpieczne wirusy lub stosowane leki, na ten moment hipoteza jest taka, że "zaburzenie jest związane z COVID-19".



Hiszpańskie Towarzystwo Pediatryczne wydało podobne ostrzeżenie, że w ostatnich tygodniach odnotowano wiele przypadków dzieci w wieku szkolnym cierpiących na "niezwykły ból brzucha, którego towarzyszą objawy żołądkowo-jelitowe". Może on w ciągu kilku godzin prowadzić do wstrząsu, niskiego ciśnienia krwi i problemów z sercem.



We Włoszech, dr Angelo Ravelli ze Szpitala Gaslini i członek Włoskiego Towarzystwa Pediatrycznego, wysłał notatkę do swoich kolegów, aby zwrócili szczególną uwagę na "nietypowe objawy" u dzieci. Włoscy lekarze odnotowali niezwykły wzrost liczby pacjentów z chorobą Kawasakiego w regionach poważnie dotkniętych przez COVID-19.



Zdjęcie W ostatnich tygodniach odnotowano wiele przypadków dzieci w wieku szkolnym cierpiących na "niezwykły ból brzucha, którego towarzyszą objawy żołądkowo-jelitowe" / AFP

Dr Sonja Rasmussen z Uniwersytetu Florydy odnotowała jeden podobny przypadek w Stanach Zjednoczonych u 6-miesięcznej dziewczynki. Najpierw zdiagnozowano u niej chorobę Kawasakiego, a później potwierdzono obecność SARS-CoV-2. Dr James Gill z Warwick Medical School powiedział, że nie ma wystarczającyc dowodów, że choroba Kawasakiego jest spowodowana przez COVID-19, ale trzeba zachować czujność.



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) monitoruje sytuację i poinformowała, że konieczne jest "zebranie dodatkowych danych".



Choroba Kawasakiego to ostra choroba zapalna małych i średnich naczyń krwionośnych o nieznanej przyczynie. W przebiegu choroby Kawasakiego obserwuje się przede wszystkim zapalenie dużych naczyń wieńcowych z ich następowym poszerzeniem, tworzeniem tętniaków i niedokrwienie mięśnia sercowego. Chorują głównie dzieci poniżej 5. roku życia, częściej chłopcy.