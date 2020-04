Brytyjscy naukowcy: Nowy koronawirus będzie chorobą sezonową

​Naukowcy z Kolegium Uniwersyteckiego w Londynie stwierdzili, że poziomy infekcji trzema powszechnie występującymi koronawirusami wydają się być zgodne z wzorcem grypy sezonowej w Wielkiej Brytanii. Stwierdzili także, że tylko niewielkie ilości koronawirusów są przenoszone w okresie letnim.

COVID-19 to choroba wywoływana przez SARS-CoV-2, ale inne powiązane z nim wirusy istnieją już od jakiegoś czasu. Kiedy w 2006 r. naukowcy zbierali materiały do badań, w Wielkiej Brytanii krążyły przynajmniej trzy koronawirusy.

- Nasze odkrycia popierają ideę, że w Wielkiej Brytanii mogliśmy zaobserwować dalsze, ale niższe poziomy transmisji koronawirusów w lecie. W przypadku SARS-CoV-2 nie wiemy czy wzorzec sezonowości się utrzyma, ale jest to prawdopodobne - powiedział dr Rob Aldridge, główny autor badań.



Uczeni przyjrzeli się wzorcom infekcji trzech koronawirusów: HCoV-NL63, HCoV-OC43 i HCoV-229E, które według nich mają podobne objawy do łagodnych przypadków SARS-CoV-2.



Stwierdzono, że najwyższe wskaźniki infekcji koronawirusami występowały w lutym, a bardzo niskie w sezonie letnim, kiedy to wykryto tylko cztery przypadki. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi badaniami w innych krajach, które wykazały, że koronawirusy mają charakter sezonowy w zimie w klimacie umiarkowanym, z większym zróżnicowaniem w klimacie tropikalnym.



- W regionach umiarkowanych, wiele wirusów oddechowych podąża za sezonowym wzorcem z zimowymi szczytami. Uważamy, że ta sezonowość jest częściowo spowodowana czynnikami środowiskowymi, takimi jak temperatura, wilgotność i światło słoneczne, które wpływają zarówno na przetrwanie wirusa, jak i tym, jak dobrze nasz układ odpornościowy może reagować na te infekcje. Sezonowość jest również prawdopodobnie spowodowana naszymi własnymi zachowaniami, takimi jak skłonność do spędzania większej ilości czasu w domu, przy zamkniętych oknach i w bliskim kontakcie z innymi ludźmi - powiedziała Ellen Fragaszy, jedna z autorek badania.



Mimo iż jest jeszcze za wcześnie, by stwierdzić to na pewno, jest wielce prawdopodobne, że COVID-19 będzie chorobą sezonową.