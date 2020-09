Bill Gates po raz kolejny szczerze o szczepionce przeciw koronawirusowi

​Zamożne kraje na całym świecie kupiły prawie 2 mld dawek szczepionek przeciwko SARS-CoV-2, które jeszcze są w trakcie badań. Takie działania mają przyspieszyć dostawę szczepionek podczas drugiej fali pandemii i zapobiec większej liczbie zgonów.

Bill Gates przekonuje, że szczepionka na COVID-19 musi być dostępna dla wszystkich, inaczej nie pokonamy pandemii

Stany Zjednoczone zamówiły 800 mln dawek szczepionek, a Wielka Brytania 340 mln dawek, czyli ok. 5 na każdą osobę w kraju. Setki milionów dawek kupiła także Japonia i Unia Europejska. To wszystko pomimo faktu, że żadna szczepionka na COVID-19 nie została jeszcze zatwierdzona i dopuszczona do użytku.

Nowy raport Fundacji Billa i Melindy Gatesów sugeruje, że brak równości w tych zamówieniach wstępnych w rzeczywistości przyczyni się do zwiększenia globalnej śmiertelności z powodu koronawirusa. W badaniu opublikowano modele uczonych z Uniwersytetu Northeastern, którzy wykazali, ile ludzi można by uratować, gdyby w marcu była dostępna szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 w 80 proc. skuteczna.



W modelu uwzględniono dwa scenariusze: jeden, w którym bogate kraje zgromadziły 2 mld z 3 mld ogólnych dawek szczepionek i drugi, w którym szczepionki były rozprowadzane proporcjonalnie do wielkości populacji.



W pierwszym modelu ocaliłoby to ok. 300 000 istnień ludzkich, a w drugim prawie dwa razy więcej. Wniosek jest jeden - aby ograniczyć ogólną liczbę zgonów, bogate kraje nie mogą same magazynować szczepionek. Muszą być one dostępne dla wszystkich.



Zazwyczaj, gdy nowa szczepionka trafia na rynek, tylko firma, która ją stworzyła jest w stanie wytworzyć niezbędną liczbę dawek w swoich fabrykach. Ale jeden producent nie byłby w stanie zaspokoić globalnego zapotrzebowania.



- Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest posiadanie jak największej zdolności produkcyjnej. Musimy mieć szczepionkę stworzoną przez jedną firmę, ale produkowaną także przez inne firmy - powiedział Bill Gates.



Fundacja Billa i Melindy Gatesów współpracuje z licznymi firmami farmaceutycznymi (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax) w celu połączenia sił w poszukiwaniu szczepionki. Wymagałoby to odpowiednich licencji i dzielenia się postępami naukowymi, czego nigdy wcześniej nie robiono.



Gavi, The Vaccine Alliance, czyli publiczno-prywatne globalne partnerstwo zdrowotne, którego celem jest zwiększenie dostępu do szczepień w biednych krajach, zakupiło 300 mln dawek szczepionek AstraZeneca, które mają być rozprowadzane w 92 krajach o niskich i średnich dochodach.



Tylko opracowanie skutecznej szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 i właściwa jej dystrybucja jest w stanie zahamować rozwój pandemii COVID-19. W raporcie Fundacji Billa i Melindy Gatesów przytoczyła pandemię jako cofnięcie się w ciągu 25 tygodni aż o 25 lat globalnego postępu.