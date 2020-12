Bill Gates: Koronawirus może być z nami jeszcze w 2022 r.

​Bill Gates ostrzega, że koronawirus nadal może być zagrożeniem w 2022 r. Współzałożyciel Microsoftu ma nadzieję, że kolejnego lata zacznie wracać normalność.

Zdjęcie Bill Gates ostrzega przed COVID-19 w kolejnych miesiącach /AFP

Wraz z rozpoczęciem masowych szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w USA może powoli wracać normalność. Jednak Bill Gates, założyciel Fundacji Billa i Melindy Gatesów, przekonuje, że trzeba być ostrożnym. Jego zdaniem, wirus może mieć jeszcze wpływ na ludzi w 2022 r., chociaż przyszłego lata może "wracać normalność".

- Cóż, niestety, najbliższe 4-6 miesięcy może być najgorsze od czasu startu pandemii COVID-19 - powiedział Gates w wywiadzie dla CNN.



Prognozy IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation at the University of Washington) pokazują ponad 200 000 dodatkowych zgonów w USA w ciągu najbliższego pół roku. Noszenie maseczek ochronnych i unikanie kontaktu społecznego może nieznacznie temu zapobiec.



- Nawet na początku 2022 r., jeśli nie pomożemy innym krajom pozbyć się tej choroby i nie osiągniemy wysokiego poziomu szczepień w naszym kraju, ryzyko jej powrotu będzie wysokie - dodał Gates.



Jake Tapper, gospodarz programu CNN, zapytał Gatesa, kiedy można oczekiwać "powrotu do normy" ze stycznia 2019 r., czyli kiedy nie trzeba będzie nosić maseczek i trzymać dystansu społecznego.



- Na pewno do lata będziemy o wiele bliżej normalności niż teraz. Jeżeli program szczepień się uda, wszystko może wrócić do normy. Musimy mieć nadzieję, że tak będzie - wyjawił Gates.



Bill Gates powiedział, że żadna z opracowywanych szczepionek nie jest lepsza od innej - wszystkie powinny być skuteczne do lutego.