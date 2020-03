​Australijscy naukowcy przeprowadzą zakrojone na szeroką skalę testy na ludziach, aby sprawdzić, czy szczepionka stosowana od dziesięcioleci może zapobiec pandemii COVID-19. Chodzi o szczepionkę przeciwko gruźlicy.

Zdjęcie Szczepionkę przeciwko SARS-CoV-2 mamy tuż pod nosem? /123RF/PICSEL

Mowa o BCG (Bacillus Calmette-Guérin), czyli szczepionce przeciwko gruźlicy opracowanej we Francji przez Alberta Calmette'a i Camille'a Guerina, wprowadzonej do użytku w 1921 r. Szczepionka okazała się skuteczna w Europie i krajach rozwijających się (zawiera osłabiony szczep prątków bydlęcych - Mycobacterium bovis). Do tej pory podano ją ok. 3 mld ludzi na świecie.

Reklama

Ciekawe jest jednak, że szczepionka BCG może być skuteczna w ochronie przed innymi patogenami. Wykazano, że w 26 proc. działania ochronnie przeciwko trądowi, a ponadto jest skuteczna w immunoterapii nowotworów i pewnych terapiach leczniczych cukrzycy typu 1. Teraz BCG zostanie podana 4000 pracownikom służby zdrowia w szpitalach w całej Australii w celu ustalenia, czy może zmniejszać intensywność przebiegu COVID-19. Istnieją naukowe podstawy sugerujące, że może.

- Chociaż pierwotnie opracowano ją do ochrony przed gruźlicą i nadal podaje się ją w tym celu ponad 130 mln dzieci na świecie rocznie, BCG zwiększa również odporność u ludzi "z pierwszej linii frontu", zapewniając lepszą ochronę przed COVID-19. Mamy nadzieję na zmniejszenie częstości występowania i nasilenia objawów choroby u pracowników służby zdrowia, którym zostanie podana szczepionka BCG - powiedział Nigel Curtis ze Instytutu Badawczego Szpitala Dziecięcego Murdocha w Melbourne, główny autor badań.



Podobne próby mają zostać przeprowadzone także w innych krajach, w tym w Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Może się okazać, że szczepionka BCG daje pewną ochronę przed infekcją SARS-CoV-2, choć nie wiadomo, czy pełną i na jak długo.



Poszukiwania leków i szczepionek wśród preparatów już istniejących mogą pozwolić nam "kupić" trochę czasu. Pierwsza pełnoprawna szczepionka przeciwko SARS-CoV-2 nie będzie gotowa wcześniej niż za 15-18 miesięcy.

O szczepionce BCG

Szczepionka BCG jest najczęściej podawaną szczepionką na świecie. W Polsce podaje się ją dziecku przed wypisaniem z oddziału neonatologicznego. Szczepionki BCG są uważane za bezpieczne, a odczyny poszczepienne występują niezwykle rzadko (a nawet jeżeli to mają łagodną postać). Nie wolno jej podawać dzieciom: z ciężkimi niedoborami odporności, dzieci zakażonych HIV oraz noworodków matek chorych na gruźlicę.

Szczepienie BCG chroni niemowlęta i dzieci przed najcięższą postacią gruźlicy, tj. gruźliczym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Więcej zapytań budzi skuteczność szczepienia BCG w gruźlicy płucnej - wykazywano zarówno dużą skuteczność szczepionki w zapobieganiu gruźlicy płuc, jak i brak tego efektu.