150 mln dolarów na "najszybszą szczepionkę w historii"

​Fundacja Billa i Melindy Gatesów wezwała do globalnej współpracy w celu przygotowania szczepionek przeciwko COVID-19 dla 7 mld ludzi. Na ten cel przeznaczono 150 mln dolarów.

Zdjęcie Bill Gates wykłada ogromne sumy na walkę z COVID-19 /AFP

Podczas gdy opracowanie i pełne przetestowanie szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 może potrwać nawet 18 miesięcy, światowe władze już teraz muszą zacząć planować jej globalną produkcję. Wszystko po to, aby zaszczepić jak najwięcej osób i pokonać chorobę.

- To normalne, że produkuje się setki milionów dawek w jednej fabryce. Ale my potrzebujemy ich 7 miliardów - dla każdego na naszej planecie. Nikt w pojedynkę nie ma możliwości, by to zrobić - powiedział Mark Suzman, szef Fundacji Billa i Melindy Gatesów.



Suzman kieruje fundacją założoną przez Billa Gatesa i jego żonę Melindę. Na opracowanie szczepionki przeciwko COVID-19 fundacja dodała kolejne 150 mln dol. Warto przypomnieć, że w lutym przeznaczono na ten cel 100 mln dol.



Duża część z przeznaczonych środków ma pójść na wsparcie rozwoju testów diagnostycznych COVID-19 i szczepionek oraz rozpowszechnienie ich na całym świecie. Niektóre z nich są przeznaczone dla krajów Azji Południowej i Afryki Subsaharyjskiej, którym brakuje dostaw i infrastruktury do walki z pandemią.



Fundacja Billa i Melindy Gatesów skupia się na pomocy w opracowaniu szczepionki przeciwko COVID-19. Obecnie na świecie jest testowanych ok. 100 potencjalnych szczepionek, ale większość odpadnie na jakimś etapie badań.



- Właściwa szczepionka musi być dostępna dla 7 mld ludzi. Trzeba sprawdzić, czy nie występują nieoczekiwane skutki uboczne. Najwięcej szczepionek zawodzi w fazie trzeciej testów - powiedział Suzman.



Zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone, muszą współpracować z WHO, w celu pokonania pandemii. Niedawno prezydent USA Donald Trump powiedział, że ogranicza finansowanie WHO.

- Oczywiście, dla nas WHO jest bardzo ważnym i wiarygodnym partnerem. Tylko wspólnie możemy pokonać pandemię - powiedział Suzman.



Co ciekawe, Fundacja Billa i Melindy Gatesów jest drugim co do wielkości źródłem finansowania WHO po rządzie Stanów Zjednoczonych.



- Jesteśmy dość optymistyczni i wierzymy, że co najmniej jedna szczepionka przeciwko COVID-19 będzie gotowa w ciągu 12-18 miesięcy. To będzie najszybsza szczepionka w historii ludzkości - podsumował Suzman.