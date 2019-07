Holenderski startup Hardt Hyperloop pracuje nad superszybką kolejką, która będzie stanowić alternatywę dla krótkich lotów samolotami pasażerskimi. Firma przymierza się do budowy pierwszego toru testowego kolejki Hyperloop, a docelowo chce stworzyć wielką sieć, która połączy największe miasta w całej Europie.

Zdjęcie /Zmianynaziemi.pl Inteligentne miasta W Łodzi powstanie tor testowy futurystycznej kolejki Hyperloop

Hardt Hyperloop ukończyła niedawno fazę testową wykonalności swojego projektu we współpracy z innymi europejskimi firmami, w tym z holenderskimi Goudsmit Magnetics i Royal BAM Group, niemieckimi Busch i Continental, włoskim przedsiębiorstwem Prysmian oraz szwajcarsko-szwedzkim koncernem ABB. Startup ukończył prace nad technologią zmiany toru dla kapsuł Hyperloop. Rozwiązanie nie wymaga stosowania ruchomych elementów, a kapsuły nie muszą zmniejszać swojej prędkości.

Reklama

Firma Hardt Hyperloop przeszła do kolejnego etapu projektu, który zakłada założenie Europejskiego Centrum Hyperloop i budowę kilkukilometrowego toru testowego. To właśnie tam będą odbywać się testy kapsuł. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, futurystyczna forma transportu wysokich prędkości połączy miasta Amsterdam i Paryż najpóźniej w 2021 roku.



Ostatecznym celem holenderskiej firmy Hardt Hyperloop jest postawienie infrastruktury dla kolejki Hyperloop w całej Europie. Oprócz wymienionych wcześniej europejskich firm, do inicjatywy włączył się również InnoEnergy - europejski fundusz inwestujący w innowacje z zakresu zrównoważonej energii, który jest wspierany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii.



Wideo youtube

Tymczasem prace nad polskim systemem Hyperloop prowadzi firma Hyper Poland, w skład której wchodzą inżynierowie z Politechniki Warszawskiej. W Żmigrodzie, niedaleko Wrocławia, powstanie tor testowy o długości ponad 500 metrów oraz pełnoskalowy prototyp pojazdu. Hyper Poland jako jedyna firma na świecie opracowała technologię, pozwalającą wprowadzić Hyperloop na istniejącej infrastrukturze kolejowej, co pozwala zredukować wydatki na budowę tego systemu.