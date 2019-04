​Wanda Metropolitano - jeden z najnowocześniejszych stadionów piłkarskich świata

​Wanda Metropolitano to stadion, na którym swoje domowe mecze rozgrywa drużyna Atletico Madryt. W najnowsze technologie wyposażyła go firma LG, co mieliśmy okazję zobaczyć na własne oczy.

Wanda Metropolitano to stadion piłkarski w stolicy Hiszpanii, na którym od sezonu 2017/18 swoje mecze domowe rozgrywa drużyna Atletico Madryt. Pierwszy mecz odbył się tu 17 września 2017 r., gdy drużyna Rojiblancos podejmowała FC Malagę w 4. kolejce Primiera Division. Pierwszym strzelcem na stadionie został nie kto inny jak Antoine Griezmann. Koszt budowy stadionu wyniósł ponad 300 mln euro.

Zdjęcie Wanda Metroplitano / INTERIA.PL

Wanda Metropolitano to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Swoją cegiełkę ma w tym firma LG, zainstalowała na tym obiekcie pierwszą w Hiszpanii i jedyną na Starym Kontynencie wstęgę LED zataczającą pełny okrąg wokół stadionu. Wygląda ona spektakularnie, ale pełni także niezwykle praktyczną rolę. Po zdobyciu gola przez drużynę, prezentowane jest na niej nazwisko strzelca. Podczas meczu Atletico Madryt vs. Girona mieliśmy okazję przekonać się o tym dwukrotnie, bo drużyna z Madrytu wygrała 2:0.



Zdjęcie Wanda Metroplitano / INTERIA.PL

To nie wszystko - koreański gigant wyposażył stadion wponad 1000 telewizorów (w tym trzy ogromne telebimy OLED TV), systemy audio i tablice wyników. Telebimy spełniają praktyczną rolę, bo są wyświetlane na nich powtórki z meczu, więc widzowie mogą na własne oczy przekonać się czy był spalony, czy też go nie było.



Wanda Metroplitano 1 10 Wanda Metroplitano Autor zdjęcia: Źródło: INTERIA.PL 10

Podczas zwiedzania szatni zespołu, dostrzegliśmy także lodówki LG. To właśnie w nich są przechowywane napoje dla piłkarzy, którzy mogą sięgnąć po nie przed meczem, w jego przerwie oraz zakończeniu.



Zdjęcie Lodówka LG w szatni Atletico Madryt / INTERIA.PL

Stadion Wanda Metropolitano na żywo robi spektakularne wrażenie, mimo iż jego otoczenie nie jest w pełni zagospodarowane. Można się jednak spodziewać, że wraz z sukcesami drużyny będzie rozwijał się także sam stadion. Niewątpliwie pomoże w tym firma LG.