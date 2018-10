W Nowym Jorku powstaje najwyższy budynek mieszkalny na świecie

W Nowym Jorku już wkrótce ma powstać najwyższy budynek mieszkalny na świecie. Ma mieć 472 m wysokości i będzie z niego rozpościerał się majestatyczny widok na Wielkie Jabłko.

Zdjęcie Central Park Tower /materiały prasowe

Budynek Central Park Tower został zaprojektowany przez studio architektoniczne Adrian Smith + Gordon Gill (ASGG) już w 2012 r. Teraz potwierdzono plany jego budowy.

Central Park Tower będzie zlokalizowany przy 57. ulicą na Manhattanie, przy której znajduje się wiele ultraluksusowych apartamentowców. W nowo powstającym drapaczu chmur znajdzie się miejsce dla wyjątkowo drogich rezydencji i domu handlowego Nordstrom o powierzchni ponad 26 000 m2. Siedmiopiętrowy sklep będzie miał spektakularną przeszkloną elewację, dzięki czemu światło naturalne będzie oświetlać studio Rottet.



Drapacz chmur będzie maksymalnie przesunięty do krawędzi ulicy, aby zapewnić jak najlepszy widok na Central Park. W budynku znajdzie się 179 mieszkań. Na setnym piętrze mieszkańcy będą mogli korzystać z tarasu o powierzchni blisko 1500 m2, a także krytych i odkrytych basenów, placu zabaw i centrum fitness.



Zdjęcie Sklep Nordstrom / materiały prasowe

Budowa najwyższego budynku mieszkalnego w Nowym Jorku ma zostać zakończona w 2020 r. W tym samym roku powstanie Jeddah Tower, wieżowiec powstający od 2013 r. w mieście Dżudda w Arabii Saudyjskiej. Został on także zaprojektowany przez ASGG i oczekiwano, że to do niego będzie należeć tytuł najwyższego budynku mieszkalnego świata.