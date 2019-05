W Kenii powstanie Muzeum Ludzkości przypominające stalagmit

Studio Libeskind przedstawiło projekt Ngaren - Muzeum Ludzkości, które powstanie w Kenii. Bryła budynku ma przypominać wielki stalagmit lub kamienne narzędzie używane w prehistorii.

Zdjęcie Muzeum Ludzkości w Kenii /materiały prasowe

Muzeum Ludzkości powstanie na krawędzi klifu Wielkiego Rowu Wschodniego i będzie pierwszym ośrodkiem, w którym zostaną zaprezentowane badania i odkrycia dotyczące ponad 2 mln lat historii ludzkości.



Projekt muzeum przygotowany przez Daniela Libeskinda powstał na zlecenie Richarda Leakeya, kenijskiego antropologa, który w 1984 r. odkrył tzw. chłopca znad Jeziora Tukiana, praktycznie kompletny szkielet 9-letniego hominida, który żył 1,5 mln lat temu.



Muzeum Ludzkości będzie składać się z dwóch spiczastych wież, zwężających się ku górze, kojarzące się ze stalagmitami. Będzie także trzeci budynek, "wyrastający" z traw. Wejście do muzeum będzie ukryte we wzgórzu. Póki co, nie zaprezentowano projektu wnętrz.



Budowa muzeum rozpocznie się w 2022 r., a obiekt ma zostać otwarty dla publiczności w 2024 r.