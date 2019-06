W Kazachstanie powstanie niezwykły most i budynek w jednym

Już wkrótce w Kazachstanie może stanąć jeden z najbardziej niezwykłych mostów/budynków na świecie. Spektakularny Tower of the Sun powstanie w centrum Astany, stolicy Kazachstanu, na rzece Iszym.

Zdjęcie Tower of the Sun /materiały prasowe

Tower of the Sun to most i budynek w jednym. Obiekt zaprojektowany przez Fundamental Architects i Omega Render zostanie zrealizowany przez BI GROUP. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 75 000 m2. Znajdą się tam mieszkania prywatne, biura, hotel oraz sklepy.



Nazwa obiektu została zainspirowana ideami i symbolizmem kazachskiej tradycji. Energia budynku będzie powstawać dzięki przepływowi wody, aczkolwiek nie będzie do tego konieczna tradycyjna zapora.



Tower of the Sun ma łączyć się z infrastrukturą miejską. Nie wiadomo jeszcze kiedy rozpocznie się budowa mostu-budynku, ale jest już na to zielone światło.